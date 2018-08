Mexicano llega al Handball de Europa en Alemania

La Afición

El mexicano Andrés Sebastián Martínez Márquez fichó con el equipo de Handball Füchse “los Zorros” de Berlín, buscando así seguir con su buena trayectoria luego de la medalla de bronce conseguida en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla 2018.

Oriundo de Aguascalientes, con cuatro años de experiencia en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), de la CONADE, consiguió formar parte del club de balonmano alemán.

Este logro lo obtuvo por su desempeño deportivo en su participación en el Campeonato Mundial U19, el año pasado, en donde fue el primer joven en anotar gol para México en un Mundial.

“Si no hubiera pertenecido al CNAR, no hubiera conseguido este objetivo, gracias a una buena cancha, cuerpo técnico y preparación física, estoy en un buen nivel, mismo que me ayudó a obtener este resultado”, comentó.

Desarrollar sus capacidades deportivas, es la meta principal del jugador, ya que expresó que a su corta edad, participar en ligas europeas es un sueño que muchos deportistas desean culminar. “No creía que iba a jugar en Alemania, me emocioné mucho, todo mi esfuerzo se ha visto reflejado, no pensaba que a mi corta edad iría, era mi sueño”, detalló.

Andrés Martínez, formará parte de “los Zorros” por un año, tiempo que desea aprovechar, así como mejorar su técnica y sistema de juego, para conseguir una plaza como titular en la selección nacional.

“Mi finalidad en Alemania es llegar a un equipo de la Bundesliga de primera división, en donde mediante la experiencia adquirida, represente a mi país dignamente”, indicó.