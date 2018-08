Melina anuncia su retiro de la lucha libre

La Afición

La ex super estrella de la WWE, Melina, anunció el fin de su carrera como luchadora.



La ‘Más Latina’ realizó una sesión de preguntas y respuestas donde afirmó que su nivel luchístico ha bajado significativamente y no siente tener las condiciones necesarias para continuar luchando.



“A veces tengo tentación de regresar, he pensado y he decido no volver a luchar, no quiero regresar. Tengo cosas que me hacen más feliz” sentenció la ex WWE.



Melina se hizo famosa en el 2005 cuando llegó a la empresa más grande de lucha libre y fue hasta el 2011 cuando la abandonó, se coronó Campeona Femenil de la WWE en tres ocasiones y logró el campeonato de Divas en otras dos.