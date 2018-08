'La Brava' Carrillo sueña con dar el knockout en Hungría

Jorge Maldonado Varela

La joven sampetrina Jennifer Jazmín Carrillo Carrillo, a sus 17 años ya sueña con lograr cosas grandes en el boxeo, deporte catalogado como rudo pero en ella, la ternura femenina no se esconde, todo bajo el sobrenombre que la describe a la hora de que suena la campana del combate, 'La Brava' Carrillo.

Desde febrero del 2018 partió de su tierra tras ser seleccionada para concentrarse en el Comité Olímpico Nacional (CON) en la Ciudad de México, por lo que fue despedida por familiares y amigos, deseándole que le fuera tal como le está yendo, enfrentando algo más que a sus rivales, lucha contra los nervios y el inevitable miedo a los nuevos retos.

Su familia jamás imaginaría que aquella adolescente que observó una vez a su hermana ponerse los guantes jugando contra otra compañera, fuera algo que le cambiaría el panorama sobre lo que disfrutaba realizar, tanto que ingresó a un gimnasio donde ofrecían box a hombres, a pesar de ello no dudó en empezar su carrera.

A partir de ese momento ya no se quitó de la cabeza ni la curiosidad de entrarle a los 'trancazos' o por lo menos sólo entrenar, tal como inicia la mayoría de los que llegan a ser pugilistas profesionales.

Incluso Jenny ya empezaba a pedir a sus padres que le compraran lo que serían sus primeros guantes de box, quería saber lo que se siente dar y recibir golpes, no sólo de los que dejan hinchazón y dolor, sino de los golpes que hacen madurar a toda persona.

“Un día al pasar con mi mamá le comenté que me gustaría ingresar para practicar box pero ella me dijo que eran puros hombres. Y a pesar de eso entré y hasta me sirvió pues empezaba a entrenar y a pelear con ellos”, expresa.

En unos días estará viajando a Hungría para participar en el Mundial, donde buscará ser la ganadora entre 160 competidoras.



Como toda búsqueda de gloria, hay que soportar sacrificios tanto sociales, en donde la familia, la escuela y amigos están lejos, donde las desveladas y fiestas quedan de lado para estar concentrado de lleno en el deporte y así estar en la mejor condición a la hora de cada pelea.

“Estar lejos de toda mi familia, mis amigos y reuniones, he aprendido a ser más independiente pues aquí tengo que realizar todo por mi cuenta, ser puntual, responsable y disciplinada, pero no se deja de extrañar a tu gente y tu tierra. Es algo que no todos aguantan y desertan de su sueño”, dijo.

Asimismo, está consciente que la disciplina es factor determinante para aguantar la jornada diaria de entrenamientos, así como el cuidado permanente en la alimentación para evitar la ingesta de sustancias o medicamentos prohibidos y afecte en determinado examen antidoping.

“Hasta en la alimentación hay que tener cuidado pues mucha comida como la carne, puede contener sustancias como el Clembuterol que afecta a muchos deportistas y al enfermarnos igual, muchos medicamentos salen en el doping”, comparte la joven boxeadora.

Además del mundial de boxeo en Hungría, 'La Brava Carrillo' se ganó el boleto para participar en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, Argentina, que se llevarán a cabo en octubre, convirtiéndose así en la primera mexicana en llegar a esta competencia.

Parte de sus retos son lograr coronarse en Argentina y en el Mundial en Hungría, sin embargo, los Juegos olímpicos en el 2020 en la ciudad de Tokio en Japón es su mayor sueño.

“Aquí en el Comité Olímpico hay peleadoras de otros países como Panamá y Puerto Rico, de las que aprendo mucho y hasta me sirve hacer sparring con ellas que tienen más experiencia o son de élite”, destaca.

Ante todo dice no arrepentirse de dejar todas las comodidades de su hogar y región para enfocarse de lleno al deporte que la apasiona y no piensa dejar hasta que su cuerpo y mente lo decidan.