El BMX se apodera de Guadalajara

Grecia Hernández Espinosa

Por segundo año consecutivo, Guadalajara, Jalisco recibirá la tercera parada antes de los Campeonatos Mundiales de la serie Vans BMX Pro Cup Series, que se celebrará del 24 al 26 de agosto en el Parque Montenegro, trayendo consigo a los atletas nacionales e internacionales mejor posicionados de la disciplina, entre los cuales se encuentra Kevin Peraza, hijo de padres mexicanos, pero nacido en Tucson, Arizona.



Peraza comenzó a desarrollarse en la actividad a los cinco años de edad, ya que su familia la practicaba. Empezó en bicicross, una modalidad con menos riesgo. También practicó beisbol y otros deportes, pero lo atrapó la adrenalina que brinda el ciclismo:



“Gracias a Dios he podido trabajar de mi sueño, que es el BMX. Viajo por trabajo todos los días a una ciudad nueva, y además me gusta mucho la fotografía y la arquitectura y aprovecho los viajes para ser turista y conocer de las cosas hermosas que tiene esta vida. Poder decir que mi trabajo es pasear en bici, es una bendición”.



A pesar de haber nacido en los Estados Unidos, Peraza comentó que a él le gusta ser un representante de la bandera mexicana, y que, aunque ha sido algo controversial, ha contado con el apoyo de los seguidores del deporte en ambos países:



“Siento que México tiene mi corazón. De ahí es mi familia, de ahí vengo. Amo el deporte y pienso que las fronteras no definen a una persona. Yo, teniendo el apoyo de mis padres mexicanos y esa cultura de siempre tener a mi familia al lado, sea en las gradas o del otro lado de una pantalla, siento que la gente en México siempre es familia, si uno cae, entre todos nos levantamos. Gane o pierda, afortunadamente cuento con el apoyo del público mexicano y por eso represento a México. Cuando voy a eventos a otros lados del mundo, llevo la bandera en alto en nombre de todos los hermanos mexicanos.



Otro de los que buscará dejar la bandera tricolor en el podio es Netzer Parada, originario de Tepic, Nayarit y estudiante de del tercer semestre de Ingeniería en Gestión de Empresas. Inició en la disciplina en el 2008, después de practicar skateboarding, le llamó la atención el BMX y dio el salto a esta actividad.



“Es muy emocionante representar a tu país, es un sueño que tengo desde que empecé y ya llegué a ese punto. Ahora, me toca seguir entrenando y mejorar para dar un buen espectáculo y representar bien a México. Mi meta es estar en las finales, sería un gran logro porque es una competencia de talla mundial. Después, me gustaría participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020”.



Parada, quien lleva ya 10 años en las pistas, insiste en que hace falta atención al deporte por parte de las autoridades, pues comentó: “En México le hace falta difusión al BMX. Lo bueno es que hay marcas como Vans, que están haciendo este tipo de eventos grandes, esto nos ayuda mucho, pero sí falta apoyo por parte del Gobierno”.



México recibirá a la tercera parada del tour mundial, y la cuarta de las clasificatorias regionales, mismas que iniciaron en Chile en marzo y que cuentan con 100 lugares para las categorías masculina y femenina, en la que se encuentra Macarena Grasset, quien luego de tomar clases de ciclismo a los 11, decidió dedicarse al BMX de tiempo completo.



“Me siento súper bien de participar, porque es uno de los primeros eventos que le está abriendo las puertas a las mujeres, y de representar a Chile, ya que muy poca gente se espera que de países tan chicos y de tan lejos salga alguien bueno, y se siente bastante bien el poder representar a mi país motivar a más gente a que se adentre en el deporte”, explicó Grasset. “Será la primera vez que viaje a México, además de dar una buena presentación, quiero ver cómo se vive el BMX allá. A largo plazo, mi meta es seguir progresando y hacer que la escena femenina aumente, porque es muy chica, pero estamos creciendo. Si puedo ayudar con eso, me sentiría muy bien. También me gustaría participar en los Juegos Olímpicos”, concluyó.





La final de la Vans BMX Pro Cup se llevará a cabo en Málaga, España el 21 de septiembre.