Jorge Maldonado Varela

La joven Marvil Talavera de 16 años de edad, junto con otros seis compañeros, logró un lugar para participar en los Doceavos Panamericanos de la especialidad de Wu Shu Kung Fu a desarrollarse en Argentina.

Sin embargo, los gastos tienen que correr por su cuenta y no están teniendo el respaldo deseado por el gobierno de Coahuila, aunque serían el contingente estatal que represente al país.

Aseguró que no hay hasta el momento acercamiento alguno por parte de las autoridades para ofrecer el apoyo o estímulo y así cubrir los gastos de viaje, hospedaje y comida para la competición que inicia el 30 de octubre al 2 de noviembre, de lo cual se estima que serían 55 mil pesos por cada uno.

El Dato. Apoyo al contingente Además buscarán acercamiento con el Gobierno del Estado y con las autoridades del deporte para gestionar algo del recurso requerido, asimismo quien desee apoyar para los gastos necesarios pueden ser atendidos al teléfono 871 178 9909.

“A nivel local nos dijeron que desafortunadamente sólo podrían ayudar a uno de los seis seleccionados y sería al que ya haya tenido más experiencia. No nos dejan mostrar que también nosotros podemos representar al estado y al país”, indicó la joven estudiante de tercer semestre de preparatoria y ocho años en este deporte.

El Wu Shu Kung Fu es un arte marcial chino que "busca que todo esté bien hecho", tal como lo expresa Marvil Talavera, quien dice estar ilusionada con mostrar su capacidad en este deporte al igual que sus compañeros.

Talavera opina que como este arte marcial no tiene la popularidad que tienen otros, no se apoya a los prospectos de igual manera, por lo que dicen sentir incertidumbre al no saber si podrán acudir a la competición “poco conocida pero igual de apasionante y no es justo que no lo tomen en cuenta”.

“A principios de mayo hubo un nacional en Monterrey, Nuevo León, en donde iban a seleccionar a un grupo de jóvenes para participar en los Panamericanos y seis coahuilenses ganamos buenos lugares, lo malo es que por cada uno son 55 mil pesos para cubrir el viaje hacia Argentina ida y vuelta, hotel y comidas”.

Por tal motivo los familiares de los seis chicos que representarían al estado y a México en los Panamericanos de Wu Shu Kung Fu, ya se están movilizando para juntar la mayor cantidad posible para hacer realidad su participación.