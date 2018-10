Higinio Robles

El futbol es un acto de fe, en el campo y más allá. Es un deporte universal que une religiones y las converge en una misma. Los héroes que se ven cada semana sobre el césped son adorados por miles de personas, pero esos héroes también tienen un punto de inspiración.

Miles de jugadores a nivel mundial creen en algo, una divinidad a la que se encomiendan y agradecen cuando las cosas en su trabajo les salen de la mejor manera.

En los últimos años, las imágenes de futbolistas que levantan las manos al cielo en señal de agradecimiento se han incrementado, el jugador profesional ya no oculta sus creencias, al contrario, muestra abiertamente su fe en ese ser al que suele encomendarse en cada entrenamiento, en cada partido o fuera de sus labores profesionales.

La necesidad que tiene el ser humano de creer en algo no le es ajena al futbolista, quien incluso lo lleva un paso más allá, pues en su condición de figura social está sometido a una exigencia extra por los aficionados y su club. Es ahí donde el jugador se encomienda a algo. Muchos lo hacen cuando pisan el campo, otros cuando empieza el partido o cuando finaliza, pero el momento en el que más se nota esa creencia es cuando llega un gol.

IMÁGENES DE ANTAÑO

Las muestras de una creencia religiosa en el futbol mexicano no son nuevas, hay imágenes que nos remiten unas décadas atrás, cuando jugadores católicos y cristianos manifestaban su fe, lo hacían mostrando playeras que vestían por debajo de la camisa oficial. Por ejemplo, el brasileño Julio César Pinheiro que militó en equipos como Celaya, Cruz Azul, Atlas, Monterrey y Pumas fue uno de los que mostraba una playera con una clara alusión a su Cristianismo.

Otro jugador que tuvo un peso relevante en el futbol mexicano y que también tuvo ese tipo de detalles fue Alberto García Aspe, el mediocampista mexicano surgido en Pumas y que también jugó en Necaxa, América y Puebla; además de haber sido capitán de la selección mexicana, solía portar una playera de la Virgen de Guadalupe de la que es fiel creyente, incluso en algunos juegos de la selección, donde representó al país en partidos de carácter internacional llegó a mostrar dicha prenda en la celebración de algún gol.



Eso en imágenes de antaño, pero la creencia religiosa no la ha abandonado el futbolista, siempre la ha llevado como algo estrictamente personal. Ha sido de unos años atrás que se ha visto cada vez más futbolistas en la Liga Mx, tanto de origen nacional como extranjeros, tener gestos de fe en el campo de juego en distintos momentos de los partidos y uno de ellos habla del tema de manera natural.

LA FE COMO REFUGIO

Jorge Torres Nilo, defensa de Tigres, es uno de los jugadores que más abiertamente manifiesta su creencia religiosa. El futbolista oriundo de Tijuana, debutó con Atlas a nivel profesional, pero antes de lograr ese sueño pasó por momentos duros y fue ahí cuando se refugió en sus creencias.

“A los 14 años me desprendí de mi familia para irme a la Casa Club de Atlas, ahí empezaba de alguna manera a refugiarme en Dios, porque había muchas carencias, la más importante era el cariño de mis padres y mis hermanos; después las carencias económicas, fue una transición en la que puedo decir que la distancia influyó para que me acercara más a Dios”, cuenta.

En esos días en los que Torres Nilo era un adolescente encontraba ese refugio en la fe en la que depositó el sueño de alcanzar el debut como jugador profesional. “Le platicaba a Dios mis sueños: soñaba con ayudar a mis padres a tener una casa propia y cosas así, aunque nunca sentí una respuesta en esos momentos, siempre estaba esa fe de que sí me escuchaba”. recuerda.

Torres Nilo añade que incluso después de su debut en Primera División (25 de febrero de 2006, con 18 años cumplidos) “yo traía mi Biblia, la llevaba a las concentraciones y una vez el doctor del club (Rubén Pérez) me invitó a su casa a unas reuniones de la Biblia, me insistía mucho y una vez le dije que sí, pero fue más por compromiso. Fuimos varios y estábamos encantados, yo jamás volví a faltar, porque desde el primer día que llegué parecía que la persona que daba las reuniones me conocía al cien por ciento. Para mí fue Dios hablándome a través de esa persona”.

En los años que lleva de carrera como futbolista, Jorge ha mantenido ese vínculo con su fe; cuando habla de qué beneficios le puede traer a su profesión deja claro que “ayuda en todo, para mí, Dios es un Dios de disciplina, como jugador sé que él ha puesto a mis autoridades (directivos y entrenadores) para honrarlas, tengo mucho respeto por ellas y si me pidan correr un kilómetro, dos, tres o diez a máxima intensidad lo tengo que hacer y lo hago con todo mi corazón y mi disposición; sin renegar porque sé que ellos están puestos ahí por Dios”.

Hablar de temas religiosos no es sencillo, más cuando el futbolista está expuesto por practicar el deporte más famoso del mundo, pero Jorge explica que dentro del vestuario de Tigres hay respeto para las posturas de cada persona, más cuando en un grupo diverso hay jugadores que comparten sus creencias como los brasileños Juninho y Carioca, pero también hay otros que no. “Por supuesto que hay un respeto, nosotros respetamos la fe de la gente y en el mismo grupo hay gente que no cree en nada y se respeta también”.

Sobre el hecho de que en tiempos recientes diversos jugadores se muestren más decididos a manifestar sus creencias en el campo, el defensa de los Tigres cree que es porque “somos auténticos y le decimos a la gente que somos simples seres humanos. A veces la misma sociedad se encarga de alzar tanto a la figura pública, pero en realidad somos seres humanos que necesitamos a Dios, así, literal. Somos personas comunes a las que se nos dio la bendición de estar en un lugar estratégico”.

Y aunque se pudiera pensar que un futbolista no necesitaría de ello por las comodidades que le rodean, Jorge apunta que sí se necesita creer en algo porque incluso ellos pueden influenciar a la gente para que exista una mejor sociedad.

“Sí tenemos gran parte de aporte en hábitos porque niños, jóvenes y adultos ven el comportamiento que tenemos, sales en los medios y ven lo que usas lo que dices y al final ellos lo repiten. La gente busca el éxito, pero hay más gente que tiene problemas y al final nosotros no cambiamos a nadie, si Dios quiere cambiar a alguien él lo va a hacer”.

¿QUÉ DICEN LOS REGLAMENTOS?

Código de Ética

Artículo 6

Todo aquel involucrado, directa o indirectamente con la FMF y/o sus integrantes, deberá respetar la dignidad de las personas y abstenerse de llevar a cabo cualquier acto discriminatorio por razones de género, raza, origen étnico, nacionalidad, opinión política, clase social, posición económica, religión, lengua o idioma, preferencia sexual o discapacidad

Artículo 7

Independientemente de la ideología de las personas y del respeto que se les debe otorgar, todo el que esté sujeto a la aplicación de este Código de Ética deberá mantener una posición neutral ante asuntos de carácter religioso y político.

Reglamento general de competencia

Artículo 95

4. El equipamiento básico obligatorio no deberá tener lemas, mensajes o imágenes políticos, religiosos ni personales, lo cual de contravenirse podrá ser sancionado por la Comisión Disciplinaria.

5. Los Jugadores no deben mostrar ropa interior con lemas, mensajes o imágenes políticos, religiosos o personales y tampoco otra publicidad que no sea el logotipo del fabricante. Contravenir esta disposición puede sancionarse por la Comisión Disciplinaria.

Artículo 97

El nombre del jugador en la camiseta deberá cumplir con las siguientes características:

2. El nombre del jugador deberá corresponder al nombre indicado en la lista de jugadores según el reglamento de la competición. Nombres distintos, mensajes políticos, religiosos o personales no están permitidos en el uniforme.









