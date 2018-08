Milenio Digital

Jorge Dávalos, entrenador de Leones Negros, sabe que el arranque a su equipo le ha costado desde que tomó las riendas del equipo hace un año pero espera que este mal inicio de torneo les sirva de experiencia, que los haga despertarse de la comodidad en la que están varios elementos del equipo y puedan retomar lo que consiguieron la temporada pasada.

“Sí nos ha costado los arranques, a veces los mismos jóvenes que les dimos la oportunidad la temporada pasada de debutar luego cuesta trabajo que se vayan metiendo, ir conociendo la liga y encontrar el mejor estado óptimo para competir, yo espero que sea igual, que este arranque flojo nos sirva como un cachetazo, que nos despierte a la realidad y recuperemos los puntos que hemos dejado ir y terminemos el torneo siendo el equipo que la gente quiere que seamos”, señaló.

Este mal comienzo y la falta de actitud para sacar los resultados por parte de los suyos y en estos momentos estar pensando en otras situaciones, son de las cosas que le están molestando a Dávalos, donde añadió que les dio el fenómeno conocido como campeonitis, pese a que no salieron campeones del torneo pasado.

“Me molesta los resultados que hemos sacado, hay un fenómeno que luego dicen campeonitis, nosotros ni siquiera fuimos campeones llegamos a la final pero luego hay un relajamiento, me incluyo, de las cosas y empiezas a meterte en una sintonía que no es la tuya, me molesta que no hayamos tenido esta actitud desde el inicio del torneo para haber tenido una buena cantidad de puntos en este momento y estar pensando en otra cosa”, mencionó.

Para esta jornada, los melenudos estarán jugando de visita, circunstancia que el torneo pasado les costaba mantener el cero atrás, este certamen ya lograron impedir anotación en su portería, cuando visitaron la cancha de Potros, ahora les toca visitar la cancha de Correcaminos, donde espera el “Vikingo”, puedan sacarse la espinita de la mala actuación del domingo pasado.

“Nos paramos muy bien en Toluca, ellos son un buen equipo (Potros UAEM), les hicimos un buen partido y creo que hasta pudimos haberlo ganado, tuvimos las opciones más claras de gol, el partido pasado fue muy malo y tenemos la oportunidad con Correcaminos allá en Victoria (Tamaulipas) de retomar lo que hemos construido como equipo, lo que la gente quiere ver con nosotros y yo veo a los muchachos, además de molestos, ya con el deseo de que empiece el partido y sacarnos la espinita porque fue una actuación muy pobre el domingo pasado”, comentó.



Con información de André Medrano

