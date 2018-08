La Afición

Hoy arranca la fecha 5 del Apertura 2018 en el Ascenso Mx donde Leones Negros buscará revertir el mal inicio, darle la vuelta y comenzar a sumar de a tres puntos, cuando enfrente a Correcaminos a las 20:08 horas en la cancha del Marte Rodolfo Gómez Segura, en lo que será un duelo trascendental, ya que las dos escuadras se encuentran los dos últimos lugares de la tabla de cocientes.



UdeG llega a este partido luego de perder en casa contra Cimarrones, cuenta con un punto y se ubica en la posición 14 de la tabla general; por su parte el conjunto tamaulipeco también perdió la jornada pasada a manos de Alebrijes y se ubica en la décima posición con 4 unidades.

Desde que el conjunto tapatío regresó como franquicia para el Apertura 2009, ha visitado la cancha de Correcaminos en ocho ocasiones, en las cuales en tres se llevó la victoria, mientras que los de la Universidad Autónoma de Tamaulipas registran las mismas victorias (3) y dos veces han empatado.

Pero aparte de que a los dirigidos por Jorge Dávalos los resultados no se le están dando, jugar de visita es un factor que no les favorece, ya que el cuadro tapatío no gana fuera de casa desde que venció a Oaxaca 1-2 el torneo pasado en la jornada 6 y después de esa victoria suma dos derrotas (Tampico y Tapachula) y dos empates (Cimarrones y Celaya), esto el torneo pasado en temporada regular, ya que en liguilla tampoco pudo ganar (dos derrotas y un empate) y un empate esta campaña.



Las malas campañas que UdeG ha tenido en los últimos torneos ya se vieron reflejados en la tabla porcentual y es que los melenudos hasta este momento se ubican en la penúltima posición (14°) con un cociente de 1.1791 y solo se encuentras arriba de Correcaminos con 1.1765 de cociente, por lo que este partido es de suma importancia para las dos instituciones en sus aspiraciones por mantenerse en la liga de ascenso.

Después de este partido, a Leones se le vienen tres difíciles rivales: Atlante en casa, luego vista al actual campeón Cafetaleros y posteriormente recibe a los ganadores de la final por el ascenso, Alebrijes.







PARA HOY



Correcaminos vs UdeG



20:08



Transmisión: SKY



Estadio: Marte R. Gómez



Árbitro: Edgar Espadas





Con información de André Medrano

SRN