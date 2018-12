La Afición

El controvertido periodista Álvaro Morales aseguró en días recientes que, tras una nueva derrota de Cruz Azul en una Final de liga, dejaría de ser aficionado de La Máquina para cambiarse a las filas del americanismo.

“Ya me había cansado de irle a un equipo como Cruz Azul, que en los momentos trascendentales se muere de nada, se les enfría el pecho, porque tenía 38 años de irle a este equipo y solo he visto un título de liga. Además me parece que está pagando un karma al ser uno de los equipos acusados y señalados de sufrir tanta corrupción interna”, dijo el conductor de ESPN a La Afición.

Álvaro reconoció que hasta hace poco, padecía de esa ideología llamada antiamericanismo, con la cual creció y que, advierte, le queda poco tiempo; dijo que el actual campeón del futbol mexicano comparte varias ideologías que van de acuerdo a su personalidad, por lo que se decantó para ser parte de su extensa afición.

“El América es como Álvaro Morales, es exigente, es top de la industria, tiene esta dicotomía de ser amado y ser odiado pero jamás intrascendente y porque todos los días se reinventa. Cuando era niño caí en esa corriente dogmática del antiamericanismo, pero cuando dejé la fe y empecé a entrar en el mundo de la razón, de la metodología de la investigación, me di cuenta que el antiamericanismo no tenía razón de ser, simplemente es una corriente próxima a morir, es una corriente decrépita y senil ”.

Sobre su ahora ex equipo Cruz Azul, Morales reconoció que siempre les guardará cariño y que, incluso, no hablará mal de ellos como suele hacerlo con otros clubes como Chivas y Pumas.

“Cruz Azul siempre estará en mi corazón, nunca podré hablar mal de Cruz Azul, como puede ser el simil metafórico de una ‘ex’, siempre le desearé el éxito, le desearé lo mejor, estaré medio al pendiente de ellos, por supuesto”.

Aunque el polémico analista dijo que no puede pedirle a la afición cementera que sigan sus pasos, sí les envió un mensaje para reflexionar.

“Yo no le puedo pedir a la gente de Cruz Azul que haga lo mismo, cada quién. Si ellos están felices con este equipo, adelante, ellos están a gusto como les rompen los sueños cada vez que pueden, adelante”, comentó.

Hemos vivido en la mentira de que haya equipos grandes en el futbol mexicano, no los hay, no existen. No quiere decir que sea malo, prefiero que haya una diversidad competitiva en nuestra liga a que a veces solo gane uno o dos siempre.

ORBELÍN FUE UN ERROR PARA CRUZ AZUL

Álvaro Morales indicó que el fichaje de Orbelín Pineda por parte de Cruz Azul fue un error, puesto que en el conjunto rojiblanco había perdido protagonismo y en el cuadro capitalino hay elementos que pueden hacer mejor la labor del también ex jugador de Gallos Blancos.

“Me enojé cuando supe que Orbelín Pineda iba a Cruz Azul, no puede ser que manden a Orbelín cuando llegó un muchacho como Fernando Beltrán y lo borró, un tipo del que se esperaron muchas cosas en el Guadalajara y no hizo absolutamente nada, pues yo no creo que le vaya a quitar la titularidad a Marcone, Baca y ni siquiera a Salas”.

LIMPIA EN CHIVAS A “TODO LO QUE HUELA A ALMEYDA”

Respecto a la constante salida de jugadores que fueron campeones en el Clausura 2017 con Chivas al mando de Matías Almeyda, siendo Ángel Zaldívar, Edwin Hernández y Orbelín Pineda los últimos en ser traspasados, Álvaro Morales señala que esto podría ser a que el equipo tapatío pretende hacer una limpia de todo aquello que el técnico argentino “secuestró” y causó molestia en la directiva.

“De acuerdo a lo que yo sé, están haciendo una limpia de todo aquello que huela a Almeyda, porque Almeyda hizo cosas buenas, le tuvieron la paciencia por ser extranjero, si Almeyda hubiera sido mexicano lo hubieran corrido inmediatamente, porque hay que recordar que en la suma de sus dos primeros torneos, llegó a tener una racha de una victoria en 14 partidos, pues le dieron la oportunidad y la paciencia rinde frutos, pero también llega un momento que tiene tanto poder, que secuestró el club como lo considera Higuera, entonces eso ya no les gustó”, sentenció.