Chivas, un duelo especial para Antonio Rodríguez

Édgar González

Tras su pasado con las Chivas Rayadas del Guadalajara, el duelo del próximo domingo ante el Rebaño Sagrado será sin duda especial para el arquero de los Lobos BUAP, Antonio Rodríguez, quien admitió que si bien guarda especial cariño al club rojiblanco, hoy en día se debe al cien con los universitarios.



"El equipo viene de una muy buena racha, salimos de un bache complicado que sufrimos al principio de la temporada y a la mitad, el equipo viene de tres partidos que no pierde, veo el ánimo del equipo muy bueno, va a ser un lindo partido, un equipo muy grande al cual yo le tengo mucho cariño, mucho respeto y estoy muy agradecido porque ahí llegué a jugar desde los catorce, quince años, entonces contento porque voy a ver a muchos amigos, pero hoy en día yo defiendo el escudo de Lobos y me quiero quedar en Lobos".



Advirtió que si bien Guadalajara arrastra consigo una racha de juegos sin conocer la victoria, ello no los hace un rival de menor jerarquía, sino todo lo contrario, pues entre sus filas combina la juventud con la experiencia, situación de la cual Lobos deberá cuidarse, pero también tratar de imponer sus condiciones.



"Hoy en día no existe el partido fácil, sabemos que Chivas es un equipo grande, que va a contar con afición, es un equipo muy dinámico, con buenos jugadores, con buena técnica, con buena pegada, tenemos que estar muy preparados, al final de cuentas no importa como llegue un equipo, si no lo que se plasme en esos 90 minutos, y nosotros nos vamos a preparar para que en esos 90 minutos Lobos sea mejor", resaltó.





ARP