Agencia AFP

En la previa de la Supercopa de Europa, el capitán del Real Madrid Sergio Ramos tuvo que referirse a la marcha de Cristiano Ronaldo, la estrella del equipo en las últimas temporadas, aunque aseguró que el club "está por encima de todos".

"La pérdida de un jugador tan desequilibrante es negativa, pero no por ello se nos van a quitar las ganas de seguir ganando títulos", declaró el defensa blanco en conferencia de prensa.

"El Real Madrid está por encima de todos nosotros y el club seguirá adelante pase lo que pase", añadió Ramos, que también se refirió a las declaraciones del portugués en las que dijo que en la Juventus sí se sentía como una familia.

"No sé si habla del vestuario, de la cúpula (directiva del club), pero aquí siempre nos hemos sentido una familia y gran parte del éxito de los últimos años es que hemos sido una familia", declaró.

El central también se refirió a las críticas del entrenador del Liverpool Jürgen Klopp por su entrada en la final de la última Liga de Campeones que provocó la lesión del egipcio Mohamed Salah, la estrella de los Reds.

"No voy a hablar más del tema porque se le está dando muchas vueltas. Ya dije en su momento que fue un lance del juego y que en ningún momento tuve intención de hacer daño a un compañero", dijo.

"Que se ocupe de lo suyo, de ganar finales y que nos deje a los jugadores", añadió en referencia a la carrera del técnico germano como entrenador, en las que ha perdido las tres finales europeas que ha disputado.

Ramos, no obstante, sorprendió después al asegurar que "le he votado como uno de los mejores entrenadores" del año en el premio The Best, "a ver si así se queda tranquilo", bromeó.

Sobre la Supercopa, Ramos aseguró que jugarla "es un privilegio porque es señal de que las osas se han hecho bien y después de ganar tres Champions tenemos mucha ilusión por comenzar la temporada con otro título".

Sobre el hecho de jugar en un país como Estonia y en un estadio tan pequeño como el Lillekula Stadium, con capacidad para unos 13.000 espectadores, el capitán blanco admitió que le gustaría "jugar más cerca de casa, pero, por otro lado, la grandeza del Madrid es que tiene seguidores en todo el mundo y ofrece a los aficionados de Estonia ver de cerca al Real Madrid y acoger un gran evento como una final europea".

El momento divertido llegó cuando un periodista nigeriano le comentó que los aficionados de ese país africano le habían elegido como el mejor defensa de la historia. "Aprovecho para mandarles un saludo y no descarto visitarlo sabiendo que me quieren tanto", respondió.

- Marcelo evita hablar de la Juventus -

Junto a Ramos compareció el brasileño Marcelo, que evitó hablar de su posible marcha a la Juventus junto a Ronaldo: "No voy a hablar de eso un día antes de una final".

Poco después, no obstante, dejó claro su amor por el club blanco: "Es una ilusión tremenda despertarme y saber que soy jugador del Real Madrid, el mejor club del mundo para mí".

Sobre el partido del miércoles, Marcelo destacó que el Atlético "ha mejorado mucho" desde las finales de Champions perdidas en 2014 y 2016 y que ambos equipos "son dos de los mejores en estos momentos". "La gente tiene ganas de ver este tipo de partidos", añadió.

Por último, el brasileño se refirió a la llegada de su joven compatriota Vinícius: "Para mí es el presente porque está en nuestra plantilla. Yo llegué con 18 (años) y Sergio con 19. Es un niño, hablamos con él, aunque aún llevamos poco tiempo y haremos todo lo posible para que se sienta bien y tiene un buen futuro".