Ochoa no será jugador del Nápoles

La Afición

Las especulaciones sobre la llegada de Guillermo Ochoa al Napoli de italia, tras su satisfactoria actuación en el Mundial de Rusia 2018, parecen haber llegado a su fin a unos días de cerrarse el mercado veraniego de traspasos.

En entrevista con la Radio Kiss Kiss, el dueño del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, dijo que el guardameta mexicano no llegará al club de la Serie A; una de las causas es que no cuenta con pasaporte comunitario.





"Seguimos a Ochoa, a Ospina, a Mignolet y a Tatarusanu, eran los cuatro hombres en la lista. A Ochoa no lo consideramos más porque no es ciudadano de la Unión Europea y el futbol italiano no está dispuesto a cambiar en ello", explicó.



Laurentiis elogió las cualidades de Guillermo Ochoa, además de reconocer que le gustaba su perfil, pero quedó descartado por no contar con el pasaporte comunitario. Recalcó, sin embargo, su intención de reforzar al equipo en la meta.