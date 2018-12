La Afición

El ex jugador de Lobos BUAP, Jonathan Fabbro, pasará la Navidad en la cárcel, luego de que el pasado viernes 14 de diciembre, el Tribunal Oral Criminal número 12 tomara esta decisión, de acuerdo al portal argentino Infobae.

Dicho fallo fue firmado por el juez Luis Márquez, donde el Tribunal negó el permiso que pidió el delantero para estar fuera de prisión en las fiestas decembrinas, el cual solicitaron sus nuevos abogados argumentando que no había motivos para que Fabbro continuara detenido, pues no cuenta con antecedentes penales, mismo por el cual no habría riesgos de alguna posible fuga. Fue Gustavo Gerlero, fiscal general del caso, quien se negó salga a la calle, incluso pagando una fianza.

Previo a dar una resolución, el Tribunal habló con la mamá de la víctima, asegurando que su hija está yendo a terapias psicológicas, en las que se ha encontrado una mejoría, parte de estos resultados se debe a que Jonathan se encuentra detenido, y poner en libertad al ex jugador de Lobos afectaría a la niña.

Por este motivo, el juez Márquez tomó la decisión de no autorizar el permiso de que pase las fiestas decembrinas fuera de la cárcel, además de que podría fugarse.

Asimismo, Fabbro habría solicitado permiso para ser trasladado a las celdas donde están los presos famosos; sin embargo, permanece en la cárcel de Marcos Paz, donde se encuentran los detenidos por agresiones sexuales.