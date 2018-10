Los más queridos y odiados del deporte mexicano

La Afición

El mundo deportivo está lleno de personajes que se ganan un lugar en el corazón de los aficionados gracias a sus hazañas realizadas, sin embargo, sus logros no evitan que tengan, también, una gran cantidad de detractores.

México cuenta con un enorme número de figuras relacionadas con el mencionado fenómeno, los cuales van desde entrenadores extranjeros hasta atletas históricos del país. A propósito de ello, a continuación, te mostramos un conteo con algunos de los más queridos y al mismo tiempo odiados del deporte azteca.



Hugo Sánchez

El ex delantero del Real Madrid es uno de los mejores futbolistas que ha visto México. El bicampeonato conseguido desde el banquillo con Pumas en 2004 lo llevó a ganarse el cariño de los hinchas universitarios. No obstante, sus múltiples logros no fueron suficientes para algunos que critican su polémica actitud.

Cuauhtémoc Blanco

Blanco es uno de los ex futbolistas más talentosos que han jugado en nuestra nación. Los fanáticos americanistas lo adoran sin cuestionamientos, empero, su problemática personalidad lo llevó a ser uno de los más repudiados en la Liga MX.

Miguel Herrera

Al igual que Blanco, el ‘Piojo’ es un icono entre los seguidores azulcremas, gracias al título obtenido en 2013, aunque su violenta forma de actuar también le generó tener opositores.

Ricardo La Volpe

El ex técnico del Tricolor es un referente en la historia de los banquillos nacionales. No obstante, su controversial actitud polariza las opiniones relacionadas con él.



Juan Carlos Osorio

Osorio dirigió a la selección mexicana en el proceso mundialista de Rusia 2018. Sus números adjudicados como DT del combinado nacional fueron en gran parte positivos, pero su obsesión con las rotaciones gestaron una desaprobación de los fanáticos mexicanos.

Diego Armando Maradona

El ex astro argentino se ganó el desprecio de los mexicanos tras sus repetidas declaraciones en contra del balompié azteca. Sin embargo, desde su arribo a Dorados de Sinaloa sus comentarios cambiaron radicalmente de tono, hecho que conquistó a varios grupos de aficionados, la mayoría hinchas de ‘el Gran Pez’.

Javier Hernández

‘Chicharito’ es el claro ejemplo de los deportistas odiados y amados al mismo tiempo por la sociedad; ya que gran parte de público aplaude sus logros, y otros tantos cuestionan su calidad deportiva.

Saúl Álvarez

Ni con la victoria sobre Gennady Golovkin ‘Canelo’ ha conseguido simpatizar a todos los seguidores del boxeo azteca, debido a que aún debaten acerca de los rivales’ a modo’ que enfrenta.

Julio César Chávez Jr.

‘El Hijo de la Leyenda’ vive bajo la sombra de su padre. A pesar de no consolidarse en el boxeo, cuenta con sus fieles fanáticos que lo apoyan en sus combates

Alfredo Castillo

El presidente de Conade es considerado como el responsable de impulsar el deporte mexicano de nueva cuenta, pero, también tiene a detractores que cuestionan su gestión por tratarse de un personaje mayormente ligado a la política.