Entrenador nacional imparte curso de boxeo

Con el objetivo de incrementar el nivel de managers y pugilistas de cara a sus futuras competencias, la Asociación Poblana de Boxeo celebró su primer curso de capacitación con el jefe de entrenadores de la Selección Mexicana, Francisco Bonilla, que en las instalaciones del gimnasio Red Córner de la capital angelopolitana, compartió sus secretos y experiencias dentro del deporte de los puños.



Dicho seminario forma parte del plan de trabajo que la Asociación propuso desde el nombramiento de Antonio Rico como su titular, quien se dijo no sólo interesado en la obtención de buenos resultados, sino también en la formación correcta de los entrenadores y personal que tienen a su cargo a los jóvenes talentos en la entidad.



"Esto les va a ayudar a mejorar sus clases, a mejorar de acuerdo a las capacidades de los chicos, lo que está enseñando el profesor Francisco Bonilla es la técnica, la táctica, desde infantiles y juveniles, ya que no es lo mismo las cargas que se le dan de trabajo a los juveniles, como a un infantil, entonces yo creo que en este caso a los profesores les va a servir de mucho, será una base muy importante".



Recordó que dentro de su experiencia como formador, él contó también con la asesoría de Bonilla, quien le compartió parte de su experiencia que a nivel internacional ha cosechado, tras recordar que dicho mentor cuenta con cinco Juegos Olímpicos en su haber, además de una participación de relevancia en Juegos Centroamericanos, Panamericanos y Mundiales a lo largo de más de 30 años.



"Yo he trabajado con él, es muy buen entrenador, sabe mucho, ha ido cinco veces a Juegos Olímpicos, a Centroamericanos, a Panamericanos, yo creo que para nosotros es un honor tener a este profesor aquí y que nos esté dando el curso, esto va a ser sin duda muy bueno para tener buenos resultados para Puebla, para México, porque no dudamos en tener de nueva cuenta peleadores de selección nacional", indicó.



