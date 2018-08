Boxeo mexicano: resultados por apoyo

Carlos Cruz

El boxeo mexicano obtuvo 10 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, donde dos fueron de oro, tres de plata y cinco de bronce, un resultado que los mismos deportistas vieron como aceptable después del poco fogueo con el que llegaron a la justa regional.

“A pesar de las carencias nosotros fuimos a Barranquilla a partirnos el alma y dar todo lo mejor, y así demostrar que México tiene potencial en el boxeo”, declaró el boxeador Rogelio Romero, quien obtuvo la plata centroamericana en la categoría de 81 kilogramos.

México cuenta con una nueva generación de pugilistas, ya que al culminar un ciclo olímpico los deportistas se ven tentados por el profesionalismo, una oferta que suelen aceptar tras la falta de apoyos en el sector amateur. Incluso ahora, los boxeadores se han visto perjudicados con el conflicto que tiene la Conade, que dirige Alfredo Castillo, con la Federación Mexicana de la especialidad, donde es titular Ricardo Contreras.

“Para Barranquilla solamente tuvimos preparación en el Comité Olímpico Mexicano y ahí estuvímos desde enero. Ahorita Conade tiene problemas con la federación y nosotros somos los perjudicados, e incluso no hemos visto algún cambio desde la medalla olímpica de Misael Rodríguez. A pesar de ello, la motivación es la familia y hay que echarle todas las ganas, así que toda la cuestión de la falta de apoyo queda de lado. Estamos esperando que haya un cambio en esta nueva administración, y ver cómo nos va”, explicó Romero.

Por su parte, Guadalupe Solis, quien obtuvo el oro en la categoría de menos de 64 kilos, espera que los títulos obtenidos por ella, y por Esmeralda Falcón (-60 kg), abra los ojos de las autoridades deportivas ya que el camino en este ciclo olímpico será más complicado.

“Hace falta apoyo, y espero que con estas medallas que obtuvimos en los Juegos Centroamericanos nos den un poquito más de presupuesto. Quiero trabajar duro para lograr mi sueño olímpico, pero necesitamos ese empujoncito para ir cumpliendo metas”, mencionó Solis.

En tanto, a Esmeralda le gustaría tener fogueo para ir adquiriendo experiencia internacional rumbo a su sueño olímpico.

“Quiero aprender de todas las experiencias e ir poco a poco para llegar a los Olímpicos. Técnicamente quiero ser más rápida porque pegada traigo, mientras que en cuanto a lo psicológico manejar bien la presión final. Mi objetivo es llegar a los Olímpicos de Tokio 2020 y de no lograrlo, lo intentaré para París 2024”, señaló Falcón.

A pesar de la falta de apoyos, el boxeo mexicano superó lo hecho en Veracruz 2014, donde no se logró ninguna medalla de oro, y solo se obtuvieron cinco preseas de plata y cinco de bronce. En los pasados Juegos Panamericanos de Toronto 2015, México obtuvo una presea dorada, una de plata y tres de bronce, y ahora en Lima 2019, el objetivo es superar esos resultados.

“Espero que tengamos más fogueo para tener una mejor preparación rumbo a futuras competencias, y así conocer distintos estilos de boxeadores y llegar a los Juegos Panamericanos con mayor conciencia de lo que representa pelear contra rivales de mayor calidad”, mencionó Rogelio Romero.

Cuba, una potencia en el boxeo amateur

Los cubanos volvieron a quedarse con el título centroamericano en el boxeo y son favoritos para dominar de nueva cuenta este deporte en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Todo ese éxito en el boxeo cubano en el sector amateur, se debe a que los pugilistas isleños no tienen la necesidad de irse al profesionalismo ya que su país toma como una prioridad esta disciplina, la cual le ha dado muchos títulos mundiales y olímpicos.

“Llevo 22 años en el boxeo amateur, he tenido una carrera muy satisfactoria, y pienso seguir aquí. Pienso que tenemos un buen apoyo del gobierno de Cuba, y eso es lo que nos mantiene para que el país siga en lo más alto del podio. Ahora quiero seguir entrenando con mucha disciplina y llegar a Tokio 2020”, dijo Roniel Iglesias, quien a sus 30 años de edad cuenta con el bronce en los Olímpicos de Río 2016 y el oro en Londres 2012.

En tanto, Julio César la Cruz, quien ostenta el título olímpico de Río 2016 y tiene cuatro títulos en Mundiales, mencionó que Barranquilla fue un evento de preparación rumbo a la Serie Mundial de este año.

“Cuba se preparó muy bien para los Centroamericanos, ya que era el evento fundamental de este año para el país, y esta competencia me ha servido de preparación para enfrentar la final de la Serie Mundial donde hay un boxeo más fuerte de mayor calidad. Creo que me falta seguir logrando títulos para Cuba, para familia y para mi. Tengo planes de seguir estudiando y preparándome para la vida, y ser una mejor persona. En Cuba me apoyan bien y seguiré en el amateur”, mencionó.