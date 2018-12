Ángeles de Puebla entrega apoyo a niños con cáncer

Édgar González

Como parte de su programa de labor social, el club de baloncesto profesional Ángeles de Puebla, en colaboración con la empresa Ocean Medic, hizo entrega de un donativo por 10 mil pesos a la Asociación Mexicana de Apoyo a Niños con Cáncer (AMANC), con el objetivo de respaldar la compra de medicamentos para los tratamientos que requieren los pequeños.



Luz María Nájera, presidenta de AMANC Puebla, agradeció el gesto, tras señalar que sin duda las aportaciones a ellos vienen bien en todo momento y no en una sola época, al recordar que son más de ochenta niños los que requieren de atención médica para sus tratamientos, aunque no son los únicos que se encuentran inscritos en la Asociación.



"Es sumamente importante que muchas organizaciones se unan por nosotros, que trabajen en conjunto porque sólo así podremos generar más actividades, más recursos, podremos avanzar un poco más, es lo que siempre estamos pidiendo a la sociedad poblana. Nunca hay dinero que alcance con este tema del cáncer infantil, siempre estamos necesitando más y más porque cada vez nos llegan más niños, cada vez hay más necesidades de cada uno de ellos".



Por su parte, a nombre de la institución, el head coach de Ángeles de Puebla, Pedro Carrillo, recalcó que para ellos como equipo profesional es de suma importancia la labor social, la cercanía con la comunidad, pues ello forma parte del compromiso que tienen al defender los colores azul y blanco, en espera de que la ayuda sirva al propósito, no sólo de atender a niños con cáncer, sino también a generar una mayor conciencia en la gente para que se sume a esta noble causa.



"Esto es una de las partes más importantes, más allá de lo deportivo, al final los resultados son los que mandan, el trabajo de los jugadores, del staff, pero más allá de todo eso estamos en la ciudad para apoyar causas como esta, espero que se den más situaciones como esta porque para nosotros es una alegría y un orgullo poder apoyar a instituciones como esta que ayuda a los niños de Puebla y estamos dispuestos a lo que necesiten".



Cabe destacar que durante la ceremonia de entrega de apoyo estuvo presente también el director de Ocean Medic, Raúl Rodríguez, así como su directora de mercadotecnia, Elizabeth de los Ángeles, que junto a los jugadores José Carlos Zesati, Jesús "Cachuy" González, Emilio Arellano y Raúl Borquez, fungieron como testigos de honor.







ARP