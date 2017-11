Zeferino Nandayapa, entronizado en Salón de la Fama de EU

México

Hay enseñanzas de vida que no se olvidan, como cuando Javier Nandayapa iba a presentarse con la marimba de su padre en un concierto organizado por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Al llegar al lugar, advirtieron que solo había dos personas. Molesto, Javier, declaró: “Vamos a cancelar”.

Su padre, don Zeferino Nandayapa (1931-2010), un hombre comprometido con su arte, no compartía la idea de su hijo, recuerda Javier en entrevista: “Era 1989, cuando yo empezaba a tocar, y teníamos un grupo que dependía de la SEP, así que teníamos un sueldo base, trabajáramos o no, pero recuerdo que muchas veces había problemas de logística para nuestras presentaciones”.

Aquella vez debían tocar en un edificio de gobierno, al que solo habían llegado dos personas para escuchar el concierto. “Yo le propuse a mi papá cancelar el concierto, argumentando que cómo era posible que no hubieran hecho publicidad —recuerda Javier—. Él simplemente se volteó y me dijo: ‘Oye, no vamos a cancelar el concierto. Así sea solo una persona la que se haya tomado la molestia de venir a escuchar nuestra música, vale la pena tocar’”.

Este es solo uno de los muchos ejemplos de que el marimbista “fue siempre un hombre muy comprometido con su arte, un músico que entregaba todo —agrega—. Para él la música era lo más importante, tratar de brindar lo mejor de sí en un espectáculo. No puedo olvidar este tipo de enseñanzas que nos dejó sobre su responsabilidad como artista, buscar siempre el nivel óptimo de calidad en la interpretación”.

A partir de ayer, Zeferino Nandayapa ingresó al Salón de la Fama de la Sociedad de las Artes Percusivas (PAS, por sus siglas en inglés), con sede en Indianápolis. Su nombre se agrega al de músicos célebres como Art Blakey, Steve Reich, Ringo Starr, Tito Puente, Lionel Hampton y Edgar Varèse, entre otros. Es el primer músico mexicano y el primer marimbista latinoamericano que recibe tal honor. En la misma ceremonia también fueron reconocidos Andy Narell, Bobby Hutcherson y el Percussion Group Cincinnati.

Joshua Simonds, director ejecutivo de la PAS, señaló en un boletín que le emocionaba que un grupo constituido por consejeros, antiguos presidentes de la sociedad y el grupo de directores hubiera elegido a un conjunto tan diverso de percusionistas. “Un virtuoso de los tambores steel pan, Andy Narell; un ícono nacional, Zeferino Nandayapa; el brillante (vibrafonista y marimbista) Bobby Hutcherson, y uno de los ensambles históricos de todos los tiempos, el Percussion Group Cincinnati”, declaró el también director ejecutivo de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Chicago.

Javier asegura que su padre “abrió nuevos caminos para la tradición de la marimba: siempre se preocupó porque no se quedara como el instrumento que toca solamente música popular o folclor. Siempre buscó que toda su música tuviera un sello de calidad, que la marimba tuviera realce en la cuestión musical con nuevas armonías, nuevos arreglos”.

Don Zeferino Nandayapa luchó toda su vida para que su instrumento tuviera un lugar digno en las salas de concierto, agregó el también marimbista: “Él lo demostró al pisar los grandes escenarios del mundo. Su legado se refleja en las nuevas generaciones de intérpretes de ese instrumento que están surgiendo en México, principalmente en Chiapas, que ven en mi padre un ejemplo a seguir. Tenemos muchos ejemplos de marimbas infantiles en Tabasco, Oaxaca y otros estados”.

También advierte que la trayectoria de su padre ha sido un ejemplo a seguir por músicos de varias generaciones. Merecedor de reconocimientos tan importantes como la Medalla de la Paz de la ONU, el Premio a la Excelencia Europea en París, el Premio Nacional de las Artes en México y el Premio de la Sociedad de Percusiones de Bélgica, “es un ícono de la marimba mexicana”, sintetiza su hijo.