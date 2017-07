Yumiko Yoshioka trae su resonancia a GDL

Guadalajara

Yumiko Yoshioka, bailarina y coreógrafa japonesa con más de 40 años de trayectoria en la Danza Butoh, está de visita en Guadalajara para ofrecer el taller de danza La Resonancia del Cuerpo y presentar la coreografía 100 Años Luz de Soledad, en el marco de los 120 Años de Migración Japonesa a México, tal y como este medio lo anunció hace algunos días.



El taller se realizará en el Edificio Arroniz de la Secretaría de Cultura de Jalisco del 14 al 19 de julio, mientras que la presentación de 100 Años Luz de Soledad que ya se presentó en la Ciudad de México se mostrará en el Teatro Alarife Martín Casillas el domingo 16 de julio a las 19:00 horas, en un evento organizado por la Secretaría de Cultura de Jalisco (SC) en coordinación con Japan Foundation, la Coordinación Nacional de Danza del INBA y Cromos de la Niebla.



Resonancia del cuerpo, Butoh y Literatura



El espectáculo 100 Años Luz de Soledad, creado y dirigido por Yumiko Yoshioka, es la segunda parte de una trilogía y está inspirado en el libro de Gabriel García Márquez Cien años de soledad. La artista dijo que de esa lectura se inspiró para imaginar la historia de una criatura única en su especie, nacida en un planeta a 100 años luz de la tierra que disfruta su vida hasta que se da cuenta cuál es su destino.



"Esta la primera vez que vengo a Guadalajara, en la primera presentación que tuve de 100 años Luz de Soledad en la Ciudad de México, me sentí muy conectada con la audiencia y fui muy bien recibida. Las actuaciones requieren de mucha concentración y creo que el éxito fue porque el Butoh fue siempre el protagonista.



Yumiko Yoshioka recuerda que leyó a García Márquez en su época de estudiante y nunca creyó que su obra serviría de inspiración en el futuro. "Lo que me atrajo de esta novela fue lo bizarro y único de la gente de esta novela, por ejemplo la mujer que comía fango o los gitanos arrastrando los metales y todo tipo de criaturas excéntricas que me atraían. Y dejó una semilla en mi corazón, en mi mente que después crecería, pero tiempo después comencé a bailar y me olvidé de la novela".



La coreógrafa compartió que comenzó en el Butoh "con una compañía creada por Ko Murobushi, desafortunadamente el falleció hace un par de años. Siempre estudié para aprender la transformación física. Mi taller y residencias sólo incluyen el Butoh. Este requiere un enfoque físico al principio, pero el verdadero movimiento del cuerpo no es el físico, es algo más profundo, inentendible. Ese es mi deseo, mi cuerpo, mi alma, conectada con la verdadera danza. No se trata de sólo fantasía donde existe la riqueza de la imaginación sino de mostrar el movimiento físico desde dentro. Todo es importante, todo está conectado, todo está implícito".



Destacó que la ha interesado trabajar ejercicios que reduzcan la tensión y permitan que fluya la energía fácilmente para descubrir lo que está en la profundidad de los cuerpos. "Estos movimientos orgánicos deben ayudarnos a ser más receptivos y encontrar los recuerdos que existen en nuestro cuerpo, ya que el cuerpo tiene muchos recuerdos y sus resonancias pueden ayudar a que esta memoria salga a la luz para comenzar a bailar a materializar estas memorias del cuerpo, porque no sólo somos lo que pensamos que somos, sino algo más profundo". La coreógrafa dijo contar con una agenda llena de trabajo. Manifestó su satisfacción por viajar mucho, enseñando resonancia corporal y haciendo coreografía, perfomance, algunas veces improvisación.



"Este año, produciré y crearé un dueto que llevaré a diversas ciudades en Europa". Por otro lado mencionó que la literatura ha sido una de sus fuentes de inspiración y que así como 100 Años Luz de Soledad inspirada en algunos personajes de la novela Cien años de Soledad de Gabriel García Márquez, ha hecho otros trabajos inspirados en poemas de Georges Bataille y textos de Nietzsche.



En el taller se han inscrito 20 personas y se realiza del viernes 14 al miércoles 19 de junio en el Edificio Arroniz , Centro de Creación Contemporánea El Cuartel de las 11:00 a las 14:00 horas.

