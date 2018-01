Yo La Tengo lanza cuatro canciones de su nuevo álbum

Los veteranos de Yo La Tengo anunciaron que el próximo 16 de marzo se lanzará su nuevo disco, There's a Riot Going On, editado por Matador Records.

Aunque en 2015 la banda de Nueva Jersey publicó Stuff Like That There, que incluía algunas canciones nuevas, estaba compuesto en su mayoría por versiones renovadas de sus éxitos. Por eso éste es su primer material con música completamente nueva desde el estreno de Fade, en 2013.

"You Are Here", "Shades of Blue", "She May, She Might" y "Out of the Pool" son los títulos de los cuatro avances que ya podemos escuchar e las plataformas digitales.

El título del disco es una provocación y una referencia a 1971, cuando Estados Unidos estaba entrando a una etapa violenta en su historia. Por entonces, la banda californiana Sly and the Family Stone publicó el álbum There's a Riot Goin' On, un disco oscuro y lleno de energía desbordada.

There's a Riot Going On fue hecho casi de manera espontánea durante sesiones de ensayo. Como Frankenstein, muchos de los tracks están hechos con partes descartadas de música para películas o tracks que no fueron usados en otros discos.

Ésta es la lista completa de tracks

1. "You Are Here"

2. "Shades of Blue"

3. "She May, She Might"

4. "For You Too"

5. "Ashes"

6. "Polynesia #1"

7. "Dream Dream Away"

8. "Shortwave"

9. "Above the Sound"

10. "Let's Do It Wrong"

11. "What Chance Have I Got"

12. "Esportes Casual"

13. "Forever"

14. "Out of the Pool"

15. "Here You Are"





