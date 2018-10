Xavier Quirarte

Nos conocimos en los noventa en Banda Elástica, donde daba rienda suelta a su flexibilidad como músico: sus teclados pasaban del jazz al rock, al avant garde, la música sicodélica, el performance y el desmadre. Ya próxima a cumplir 35 años, recuerdo sobre todo un alucinante concierto en el Festival de Jazz de Cancún realizado en un charro parque de diversiones. Desde entonces ha participado en muchos proyectos musicales, tanto en su faceta de pianista, como de compositor y arreglista de diversos géneros. El próximo viernes 19 de octubre a las 20:30 horas presentará su primer proyecto como líder en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli: la Orquesta Moderna.



Ante la noticia, amigos y colegas han coincidido: “¡Ya era hora, cabrón!”. Y sí, Rosino está de acuerdo. “Ya era hora. Es el primer proyecto personal, aunque de alguna manera todo lo que hago lo trato como si fuera personal. La vida dentro del oficio me ha llevado por otros derroteros que me han tenido bastante ocupado. Habré hecho más de 400 arreglos a lo largo de estos 35 años para una gran variedad de artistas y géneros, para gente como Armando Manzanero, Tania Libertad, Eugenia León y muchos otros. He hecho música para más de 35 películas y, en los últimos ocho años, para muchas obras de teatro”.



Pero Rosino considera que “en el camino recorrido todo se suma, aunque todo el tiempo estaba el cuestionamiento: ¿y lo tuyo para cuándo?”. El momento llegó, y con el apoyo del FONCA, escribió arreglos para la música de Enrique Nery y Eugenio Toussaint para lo que denomina Orquesta Moderna. Se trata, dice, “de dos músicos a los que admiro y con los que tuve gran amistad. Nery fue mi maestro, le debo mucho, y con ambos tuve una relación profesional de muchos años. Para mí es un honor dar continuidad al legado de estos dos grandes compositores que siguen inspirándome, pues además tengo gran afinidad estética por su obra”.



También presentará piezas originales para la Orquesta Moderna, que tendrá como solistas al armoncista Gianluca Littera y a la cantante Iraida Noriega. Dicha agrupación se conformó con “la Big Band Jazz de México, con algunas extensiones a la formación tradicional. Hay una sección de cuerdas, un ensamble de salterios, instrumentos mexicanos, vibráfono, percusiones y otros instrumentos. Otros solistas invitados serán Aarón Cruz, Alex Mercado, Emiliano Suárez, José Gurría, Miguel Peña y Fernando de Santiago”.



Rosino Serrano agradece la disponibilidad de los músicos. “Me siento muy afortunado de contar con la participación solidaria y muy generosa de los colegas, todos artistas de primera clase. Me siento muy arropado, bien apadrinado y amadrinado, por estos grandes artistas-amigos. Para mí el concierto es una vuelta de página, es el siguiente capítulo en mi carrera. Es mi intención dar seguimiento a este proyecto; no sé si en todas las presentaciones puedan estar todos los solistas, pero hay que seguir presentando esta música y las cosas que vaya creando. Es el camino que quiero seguir en los siguientes años; veremos a dónde nos lleva”.