Mujeres, inspiración en la obra de Xavier Velasco

Monterrey

El escritor mexicano, Xavier Velasco, expresó que la creación de un nuevo libro siempre viene acompañado de incertidumbre y retos, pero la influencia de las mujeres en su vida ha sido fuente de inspiración en cada una de sus obras y lo han encauzado en el proceso creativo de cada texto.

“A mis novelas las salvan las mujeres”, dijo Velasco frente a poco más de 200 personas en la Feria Internacional del Libro de Monterrey, donde presentó su libro Los años sabandijas (editorial Planeta).

En dicho relato se cuenta la historia de dos personajes temerarios: el Ruby y el Roxy, quienes se saltan todas las reglas y viven desenfrenadamente la década de los 80, al tiempo que sus madres, hermanas y novias intercambian cartas plagadas de preocupación y consejos sobre las decisiones de los protagonistas.

Intercalando la ficción con la realidad durante su conferencia, Velasco narró anécdotas en las que también su esposa, Adriana, ha estado a su lado para aconsejarle y hacerle dar marcha atrás en planes que consideraba alocados.

“Encontré la necesidad de escribir esas cartas, de capítulos enteros narrados a través de puras cartas de mujeres, porque me di cuenta que lo interesante no era tanto lo que hacían estos malandros en la vida diaria, sino lo que sus madres, hermanas y novias hablaban de pronto por carta entre ellas.

“Me di cuenta que, como siempre, a mis novelas las salvan las mujeres: Puedo explicarlo todo tiene un personaje que se llama Dalila, una niña que me salvó la novela; el Diablo Guardián (obra que lo hizo acreedor del premio Alfaguara en 2003) me la salvó enterita Violeta qué les voy a decir, y en ésta me di cuenta que lo que más me interesaba eran esas cartas de mujeres, porque en esas cartas de mujeres era como si mi mujer, y de paso mi madre, y de paso mi abuela se manifestaran e inundaran de su sabiduría el libro”, dijo.

“En el sismo, gente se movió gracias a la información”

A diferencia del temblor de la Ciudad de México de 1985, el sismo del pasado 19 de septiembre, (que dejó poco mas de 360 muertos en 6 entidades del centro y sur del país) movilizó de inmediato a la sociedad debido a la accesibilidad de las redes sociales y la inmediatez de la información, señaló Xavier Velasco.

“Los recursos que había para ayudar en el terremoto (de 1985) pues eran mínimos. La intervención del gobierno fue tardía y deficiente, fue todo muy primitivo; éste temblor de ahora pues creo que la actitud de la gente fue la misma, pero todo estaba mucho más moderno, había Twitter, había Facebook, había redes sociales, había una cantidad de opciones que no tenías antes. Ahora tenemos una gran capacidad para empatizar (sic) con sucesos muy remotos gracias a los medios”, dijo.