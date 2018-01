Xavier Dolan prepara su nueva película 'Matt & Max'.

Ciudad de México

El director canadiense Xavier Dolan anunció que ya prepara su octavo largometraje, que llevará por título Matt & Max.

Tras dirigir Sólo es el fin del mundo (2016), con un reparto enteramente francés, y La muerte y vida de John F. Donovan, su primera película en habla inglesa aún por estrenar, el realizador de 28 años dijo que con Matt & Max regresará a sus orígenes.

Según dijo Dolan a The Hollywood Reporter, John F. Donovan nació del deseo "de hablar sobre la homosexualidad y cómo la vivimos, cómo la vemos, cómo la etiquetamos y cómo la organizamos como sociedad".

Sin embargo —señaló el cineasta— la película terminó por convertirse mucho más en "un homenaje a los dramas familiares de los años 90, que en una reflexión profunda sobre lo que es ser gay".

Por ello, Dolan sintió la necesidad de abordar el tema más directamente con Matt & Max, en la que espera que su musa, Anne Dorval, dé vida a Matt, madre de Max, a quien él mismo interpretara.

Dorval ya antes ha interpretado el rol materno en los filmes de Dolan Yo maté a mi madre (2009) y Mommy (2014).

"Este año estuve expuesto a películas que me parecieron muy valientes y muy auténticas en sus guiones y su forma de hablar sobre el amor queer", dijo Dolan para explicar su motivación para filmar Matt & Max.

Asimismo, el director reflexionó que tras actuar en la película Boy Erased —drama escrito y dirigido por Joel Edgerton sobre una terapia de conversión—, filmes como Mommy podrían ser consideradas como "tímidos" en lo que respecta a la sexualidad de sus personajes.

"Sentí la necesidad de explorar personajes que no fueran necesariamente homosexuales", dijo Dolan. "Pero cuando leí Boy Erased (libro en el que se basó la película), me tocó el corazón y me dieron ganas de volver a escribir un guión sobre personajes homosexuales".



Dolan recordó que Boy Erased, en la que comparte créditos con Russell Crowe y Nicole Kidman, lo movió tanto que comenzó a escribir el guión de Matt & Max mientras rodaban la cinta en septiembre pasado, en Atlanta.

"Me he visto confrontado con material tan maduro, como Boy Erased, Call Me by Your Name y God's Own Country, que eso me dio el deseo de hablar sobre la homosexualidad desde el punto de vista de un adulto, y no de un post adolescente, y de hablar sobre mi generación y mis amigos y amistades", dijo el canadiense.

"Me dieron ganas de escribir sobre dos mejores amigos que se enamoraron y que nunca se habían dado cuenta de que podían tener una preferencia por los hombres. Quiero hablar sobre la amistad y el amor verdaderos", agregó.

De acuerdo con Dolan, Matt & Max será algo así como "una combinación de Tom en la granja (2013), estéticamente, y Mommy, en términos de energía y espíritu".

Sin embargo, antes de ver en pantalla el filme recién anunciado, este año deberá estrenarse John F. Donovan, con Natalie Portman, Susan Sarandon, Kathy Bates, Jessica Chastain, Kit Harington y Jacob Tremblay.





