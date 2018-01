Los arrepentidos de trabajar con Woody Allen

Ciudad de México

Debido a la fuerza que han cobrado movimientos como #MeToo y #TimesUp, desencadenados por el escándalo sexual del productor Harvey Weinstein en octubre pasado, actores y actrices fueron cuestionados por trabajar con Woody Allen.

Los señalamientos contra aquellos que aparecerán en su nueva película, A Rainy Day in New York, se deben a las ausaciones hechas en 1992 por Dylan Farrow, hija adoptiva del cineasta, quien aseguró que Allen la agredió sexualmente cuando tenía siete años, lo que él siempre ha negado.

Aquí te compartimos quiénes son los actores que participarán en su próxima película y si están arrepentidos de trabajar con el neoyorquino.





>>Rebecca Hall

La primera en decirse arrepentida de trabajar con Allen fue Rebecca Hall. La actriz informó el pasado 12 de enero que donará el salario que percibió por A Rainy Day in New York al movimiento #TimesUp.

"Mis acciones han hecho que otra mujer se sienta silenciada y ninguneada", dijo, en referencia a Dylan Farrow. "Lo siento profundamente. Lamento mucho esta decisión y no la repetiría a día de hoy".

Hall dijo que cerró el trato de su participación en la cinta siete meses antes de conocerse las primeras denuncias por acoso sexual contra el productor Harvey Weinstein, lo que destapó una tormenta de testimonios similares en la industria.



Sin embargo, por paradójico que parezca, Hall también dijo que siempre estará "agradecida" con Allen por haberle dado uno de sus primeros papeles relevantes como actriz, en la cinta Vicky Christina Barcelona, en 2008.









>>Timothée Chalamet

La noche de los Globos de Oro el joven actor —que este año destacó por su actuación en la multipremiada película Call Me by Your Name— acudió con un pin del movimiento #TimesUp.

Esa elección le valió una ola de críticas que apuntaban a un presunto doble discurso, pues Chalamet también forma parte del reparto de la próxima película de Woody Allen.

En respuesta, el actor de 22 años informó que también donará su salario y dijo que no desea beneficiarse de su trabajo al lado de Allen.

"Hasta ahora he elegido proyectos desde la perspectiva de un joven actor intentando seguir el camino de actores más experimentados a los que admiro", escribió.

"Pero estoy aprendiendo que un buen papel no es el único criterio para aceptar un trabajo, algo que me ha quedado mucho más claro en los últimos meses tras haber sido testigo del nacimiento de un poderoso movimiento que pretende acabar con la injusticia, la desigualdad y, sobre todo, el silencio", agregó.









>>Selena Gomez

La joven cantante y actriz es la protagonista de la película de Allen. Si bien ella no se ha pronunciado al respecto, en redes sociales comienzan a criticarla, sobre todo porque el año pasado presentó la serie 13 Reasons Why, de la que fue productora.

Gomez dijo que se interesó en el proyecto porque consideraba que tocaba temas sobre el bullying y otros abusos que tanto afectan a los jovenes y adolescentes.

Ahora, la madre y ex mánager de la intérprete, Mandy Teefy, dijo en Instagram que cuando su hija recibió la oferta de Woody Allen, le aconsejó que no la aceptara.

Un seguidor de Teefey opinó que Gomez debería disculparse por su apoyo a Allen, pero la madre dijo que la joven de 25 años es quien toma sus decisiones. "Lo siento, nadie puede hacer que Selena haga algo que no quiere", señaló.













>>Griffin Newman

El actor, que también aparecerá en A Rainy Day in New York, igualmente se dijo arrepentido de trabajar con Allen y se sumó a Hall y Chalamet al anunciar que donará su salario.

"Tengo que sacar esto de mi pecho. Trabajé en la próxima película de Woody Allen y creo que es culpable", escribió en Twitter. Tras debatir si abandonar o no el proyecto, decidió no hacerlo. "¿Por qué no? ¿Debo? Mis padres estaban orgullosos. Sentí que había cosas que ganar con la experiencia en ese set. Era un cobarde", agregó.









>>Otros arrepentidos





>>Ellen Page

La joven actriz formó parte del reparto de la película de Allen Desde Roma con amor y asegura que ese proyecto es uno de los que más se arrepiente en su carrera.

"Hice una película de Woody Allen y es de lo que más me arrepiento en mi carrera. Me avergüenzo por haberlo hecho. Todavía tenía que encontrar mi espacio y no era quien soy ahora, así que me sentí presionada, porque 'por supuesto que tienes que decir que sí a Woody Allen", dijo en noviembre pasado. "Cometí un terrible error".





>>Mira Sorvino

La intérprete, que ganó el Oscar a la Mejor Actriz de Reparto por su papel en Poderosa Afrodita, de Woody Allen, también se ha dicho arrepentida de ponerse bajo las órdenes del cineasta.

En una carta abierta publicada en el Huffington Post y dirigida a Dylan Farrow, Sorvino explicó: "No puedo ni imaginar cómo te sentías, al estar todos estos años viendo cómo alguien que te lastimó de pequeña, siendo una niña vulnerable, sea reconocido una y otra vez, incluso por mí y por numerosas figuras de Hollywood que lo idolatraban. Como madre y mujer, me rompe el corazón. Te pido perdón".





>>Greta Gerwig

"No puedo cambiar lo que pasó, pero si tomar decisiones diferentes de aquí en adelante", dijo la actriz, que al igual que Ellen Page formó parte del reparto de la película De Roma con amor.

"Puedo decir que he llegado a la conclusión de que no trabajaré más con él en el futuro", agregó en una entrevista este mes con The New York Times.

"Los dos artículos de Dylan Farrow me hicieron darme cuenta de que aumentaba el dolor de otra mujer, y me sentí desconsolada por ese hecho", agregó en referencia a los nuevos textos de la hija adoptiva de Allen, publicados también en el New York Times en 2014.









>>El defensor: Alec Baldwin

El actor estadunidense consideró que "renunciar" a Woody Allen, como han hecho recientemente Rebecca Hall y Timothée Chalamet al donar los sueldos que cobraron por trabajar con él, es "injusto y triste".

El intérprete criticó que resurjan las acusaciones de abuso sexual contra el artista neoyorquino y señaló que ese tipo de alegaciones "deberían ser tratadas con cuidado".

"Woody Allen fue investigado por dos estados y no se presentaron cargos. Renunciar a él y a su trabajo, sin duda, tiene un propósito. Pero me parece injusto y triste. He trabajado con él en tres ocasiones y fue uno de los privilegios de mi carrera", señaló Baldwin.

Woody Allen was investigated forensically by two states (NY and CT) and no charges were filed. The renunciation of him and his work, no doubt, has some purpose. But it’s unfair and sad to me. I worked w WA 3 times and it was one of the privileges of my career. — ABFoundation (@ABFalecbaldwin) 16 de enero de 2018

"¿Es posible apoyar a los supervivientes de la pedofilia y de abusos y acosos sexuales y, al mismo tiempo, creer que Woody Allen es inocente? Así lo creo", escribió Baldwin.

Is it possible to support survivors of pedophilia and sexual assault/abuse and also believe that WA is innocent?

I think so.

The intention is not to dismiss or ignore such complaints. But accusing ppl of such crimes should be treated carefully. On behalf of the victims, as well. — ABFoundation (@ABFalecbaldwin) 16 de enero de 2018

"La intención no es ignorar o rechazar esas quejas. Pero acusar a la gente de esos crímenes debería de tratarse con cuidado. En nombre de las víctimas, también", declaró.





