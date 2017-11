Textos desenfadados

México

Este volumen se remonta a la época en que Wistawa Szymborska (Kórnik, Polonia 1923-Cracovia 2012) solía escribir una columna de libros que era conocida como “Lecturas no obligatorias”. Dichas lecturas —de temas caprichosos y regidos por el azar— son el pretexto que propicia una reflexión.

A partir de la brevedad y de hallar una manera diferente de asomarse al mundo, la escritora forja ensayos, divagaciones, asociaciones, paseos, recuerdos. El resultado de esos asombros es este mosaico, de corte fragmentario, nítido, casual, diverso y entretenido, emparentado con la mejor estirpe del ensayo desde sus orígenes (Montaigne) y del estilo inglés que tiene como hilo conductor el desenfado. Szymborska, premio Nobel de Literatura en 1996, no escribe desde poses anquilosadas académicas ni reflectores que impiden que dé un sólo paso en falso sino que muestra dudas e inquietudes que la hacen cercana a sus lectores.

Si hay algo que le incomodaba a la autora eran las actitudes fatuas de la gente que cree conocerlo todo. Ella opta por indagar y formular pesquisas sobre asuntos en apariencia superfluos, pero que en realidad no lo son. En estas lecturas no obligatorias, se convoca a ese desocupado lector que Miguel de Cervantes incluye en El Quijote y se muestra cierto orden en intereses y obsesiones de la poeta. Por ejemplo, hay temas recurrentes como los animales (pájaros, gatos, reptiles venenosos, rinocerontes, hormigas); el amor (cartas de amor, arte romántico, fruto prohibido); la historia de las antiguas civilizaciones; la memoria vs. el olvido; el cine y la magia (sueños, brujas, hechiceros), entre otros asuntos.

Llama la atención su interés particular por los ideogramas chinos, la historia de esos símbolos que no designan sonidos sino el significado de las palabras. Szymborska queda sorprendida por la caligrafía china y el patrón de composición de estos signos. Y aquí coincide con Ezra Pound, de quien Salvador Elizondo valora lo mismo que señala la poeta polaca. No obstante, la autora va más allá e identifica la “antipatía” que el alfabeto chino tiene por las mujeres cuando se da cuenta que una escoba y una mujer representan a la esposa, mientras que una mujer y una flauta representan a la amante. “Desconozco la existencia de un signo ideal al que nos conducen todas las revistas europeas de mujeres: la fusión de la escoba y la flauta”, refiere.

Estas prosas pueden verse como una madeja de donde se jala un hilo y se desprenden reflexiones e información aderezada con anécdotas. Un compendio de la memoria, en donde la propia Szymborska insiste en definirse con la sencillez, quizá extrema, de una “lectora amateur”.