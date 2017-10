Embajadores corales (otra vez)

México

Con un repertorio que abarca diversas épocas y géneros, desde la música antigua a nuestros días, el sexteto Voz en Punto, fundado en 1990 por José Galván, fue nombrado recientemente embajador del canto por la Federación Internacional para la Música Coral. El reconocimiento premia una trayectoria de más de 25 años.

Recientemente el grupo participó en el Festival Internacional Coral en China, una experiencia muy grata pues, como comenta Galván, “es como conocer otro mundo. Allá la música es diferente, es otro sonido, otra técnica. Entonces te das cuenta de que no existe una técnica buena y otra mala, sino que cada quien tiene maneras de cantar totalmente diferentes”.

Su repertorio fue muy bien recibido en ese país, agrega el cantante. “Interpretamos cantos tradicionales, obras virreinales y música popular. Uno se da cuenta de que México tiene una gran diversidad musical que fascina a la gente. Logramos tener tanto éxito que nos eligieron para cerrar los conciertos de inauguración y clausura”.

El líder de Voz en Punto afirma que cuando vas a un país donde se habla otro idioma “estás consciente de que tal vez no van a entender una palabra de lo que cantamos, aunque en este caso teníamos un traductor que iba diciendo de lo se trataban las canciones. Lo bonito fue que en algunas piezas hasta cantaron, porque les enseñamos algunos fragmentos, y bailaron”.

Por segunda ocasión, el grupo conformado por Liliana Montiel, Vanessa Millán, Sonia Solórzano, Luis Martínez, Sergio Quiroz y José Galván ha sido nombrado embajador. “Este nombramiento nos ayuda a proyectar la música mexicana porque nos conecta con muchos grupos y públicos del mundo y me da la oportunidad de compartir partituras con otros cantantes”, expresa su fundador.

También les permite impartir talleres a grupos ya formados, así como la formación de coros como un trabajo de índole social. Recientemente el cantante participó en un foro en Argentina, donde habló de la importancia del crecimiento del ser humano a través del canto coral, lo que ha aplicado con un programa en Campeche, donde ha formado 11 coros, uno en cada municipio. Al respecto, Galván refiere que en Campeche ha trabajado con funcionarios públicos. “Trabajo con el presidente municipal y su gabinete, y acabamos hablando de que, en la música, no tienes que aniquilar al diferente, sino armonizar con él. Entonces, ¡imagínate que veas cantando a un militante del PRI con uno de Morena y que no se tengan que aniquilar sino armonizar! Al cantar compartes tu individualidad y no tienes que ser igual al otro, sino al contrario, mientras más diferente, mejor”.