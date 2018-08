Ángel Soto

Cuando Hilda notó que su barriga se hinchaba poco a poco sin razón aparente, visitó tantos médicos como pudo. Pensar en un embarazo era casi absurdo, puesto que un año atrás se había ligado las trompas.

Recibió diagnósticos tan dispares como inusitados: simple subida de peso, aire acumulado, un embarazo psicológico, mal de altura, mal de ojo... un doctor incluso sugirió que se trataba de un virus tropical.

Sólo un doctor recién llegado de México dio en el clavo: Hilda tenía cinco meses de embarazo.

Así transcurren las primeras páginas de Virus Tropical, la primera novela gráfica de la artista colombo-ecuatoriana Powerpaola, publicada en México por Sexto Piso.





En clave autobiográfica, Powerpaola narra cómo crece con dos hermanas mayores —Claudia y Patty— en una familia formada por un sacerdote retirado y una médium capaz de adivinar el destino de la gente en fichas de dominó.

Sus días corren entre nuevos amigos, pleitos domésticos, reconciliaciones, vivencias, nuevas sensaciones, bullying, mudanzas, el despertar sexual y el autodescubrimiento.

La novela gráfica fue adaptada al cine en una producción de Timbo Estudio, dirigida por el realizador colombiano Santiago Caicedo. Fue parte del 38° Foro de la Cineteca Nacional.

¿Qué es un virus tropical? Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades tropicales ocurren principalmente en los trópicos. La expresión se refiere a las enfermedades infecciosas que predominan en climas calientes y húmedos, como el paludismo, la leishmaniasis, la esquistosomiasis, la oncocercosis, la filariasis linfática, la enfermedad de Chagas, la tripanosomiasis africana y el dengue.

Empieza a leer Virus tropical aquí





—¿Qué te motivó a contar tu historia y la de tu familia?





Creo que leer a mujeres me motivó. Cuando empecé a leer historietas hechas por mujeres me di cuenta que era algo que no había leído antes y que se conectaba directamente conmigo. Mi trabajo como artista siempre usaba la autobiografía, la narración y el dibujo como materia prima.

Me pareció el formato ideal para encarar algo que, obviamente, al principio no sabía como hacer. Para eso investigué, empecé hacer historietas cortas, leí muchas historietas y aprendí de las que me gustaba leer por su lenguaje visual y narrativo.

—¿Cuáles fueron tus influencias para dibujar Virus tropical?

Julie Doucet, Debbie Drechsler, Aline Kominsky y Mark Beyer, por su dibujo y su manera de ver el mundo, sobre todo.

—¿Cómo reaccionaron tu familia y amigos a lo que contaste y a cómo lo hiciste?

Todos, por suerte, tienen sentido del humor y fueron bastante respetuosos con mi trabajo y mi manera de asumir nuestra propia historia.

—Cuéntame del soundtrack, ¿participaste de algún modo en la selección musical?

La música la hizo una de mis mejores amigas, Adriana García Galán, que también es artista plástica. Tiene vínculos directos a la playlist que hice para el libro. Además, ella tenía toda la libertad de crear a partir de esa historia y contexto generacional.





—¿Escuchas música cuando dibujas o escribes?



Sólo cuando dibujo. Creo que todos los dibujantes necesitamos de ella para dibujar acompañados. Para escribir necesito soledad y silencio.









