“De un tiempo para acá, la violencia es tan ineludible”: Imanol Caneyada

Con el libro de cuentos La nariz roja de Stalin, el escritor catalán, pero radicado en Hermosillo, Imanol Caneyada despuntó en la literatura nacional al grado de ser reconocido con el Premio Nacional de Cuento Efrén Hernández 2011.

Pero a partir de ahí, Caneyada ha presentado cinco novelas con toda clase de personajes y tramas inimaginables.

El sello regiomontano Editorial Atrasalante ha reeditado La nariz roja de Stalin lo que ha supuesto para el escritor un reencuentro con el género del cuento el cual, señala en entrevista, contempla retomar para sus próximas entregas.

A continuación una entrevista con el novelista, quien ofreció un taller a jóvenes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) el fin de semana pasado en la ciudad.

Con la reedición de ‘La nariz roja de Stalin’, ¿qué significó como escritor hacer esta revisión a estos cuentos, publicados hace algunos años?

Ha significado un reencuentro con un género que antes escribía mucho y que después de este libro dejé de escribir, porque me enfoqué más en la novela y a partir de ahí ha sido novela lo que he escrito.

Ha servido como un estímulo para redescubrir este amor por la narrativa breve, que pensé que ya había perdido.

¿Qué te va exigir regresar al cuento, al microrrelato, después de ir formando una carrera como novelista en México?

En la novela tienes todo este tiempo y todo ese espacio tiempo para desarrollar a los personajes, las tramas y los giros; el cuento es la necesidad de sintetizarlo todo, porque si no muere y se convierte en algo que no es en cuanto género. Durante todo este tiempo que he trabajado novela había perdido esta intuición que necesita el cuento, espero que a partir de esta segunda edición y el reencuentro con el género es recuperar esta intuición.

En tus novelas nos presentas personajes un tanto extraños, hasta bizarros, y viviendo en Hermosillo con toda esta violencia de Occidente en México, ¿cómo se ha involucrado esta realidad en tus obras?

De una manera u otra está presente toda esa violencia, creo que es inevitable. Me parece que hubo una resistencia, en general, al principio de los escritores a reconocer esta realidad y a que aparezca en la literatura, que se convierta en un sujeto literario esta realidad.

Creo que de un tiempo para acá es tan ineludible y es tan brutal que me parece muy difícil que al momento de hacer literatura, sobre todo en ciertas regiones, no esté presente de alguna manera.

Ahora que hablas del reencuentro con el cuento, ¿estás trabajando en algún proyecto con este género o seguirás con la novela?

Curiosamente estoy terminando una novela, que probablemente salga entre agosto y septiembre con Tusquets, pero después de esto tengo ganas de hacer una pausa y explorar otros géneros: he hecho algo de dramaturgia, recuperar este placer de lo breve e, incluso, tengo ganas de hacer crónica. Tengo que descansar un poco porque tengo cinco o seis años escribiendo novela y me cuesta no pensar los temas bajo este género.

¿Sobre qué será el tema de la próxima novela?

Se llama 49 cruces blancas y tiene que ver con la Guardería ABC.