Venezuela y Francia podrían no tener nada en común, pero para Sophie Fustec, son su hogar. Originaria del país sudamericano pero habitante del europeo, Sophie encontró en la música la mejor manera de unir ambas culturas.

Bajo el nombre de La Chica, ha lanzado sólo un EP (Oasis) y varios sencillos. Actualmente ,trabaja en su primer LP y antes de volver a Francia, estuvo #EnLaAzotea de MILENIO.

Éste fue el interrogatorio que le hicimos y en el cual habla de arepas, mezcal y por supuesto, Venezuela.



- ¿Por qué La Chica?

Porque yo solía ser mucho más masculina cuando era adolescente y a un tío mío le gustaba molestarme llamándome la chica como para recordarme que yo era mujer. Me molestaba muchísimo porque yo era adolescente rebelde pero con los años quedó.



- ¿Qué hace Sophie Fustec en sus tiempos libres?

La verdad es que no tengo mucho tiempo libre. Pero me gusta el mar. Necesito bañarme en el mar y comer mango.



- ¿Qué es Oasis?

Oasis es la paz interior [..] ay perdón, Oasis en mi primer EP y una canción que salió en 2017



- Venezuela en una palabra

No! Dame tres palabras por lo menos […] Amor, libertad y ron

- Francia o Venezuela

Los dos



- México

México total

- Tu música sin usar géneros musicales



Híbrida. Moderna. Arte.





- ¿Cómo sería tu concierto ideal?

¿Tocando yo? Obviamente mucha gente pero ni tanto para tener una conexión con el público y con la gente.

Una conexión total con la gente y una energía como para sentirme en trance y no pensar en nada y dejar fluir todo lo que tengo y soltarme 6:28



- ¿Arepas o Baguette?

Arepas



- ¿Te gustaría trabajar con un músico mexicano, con cuál?

Me falta mucho por conocer todavía, pero así de lo más viejito me encanta Molotov. Me encanta la canción "Puto".

- ¿Cuál es tu trago favorito?

El ron, pero últimamente me está gustando muchísimo el mezcal. Yo creo que más el mezcal ahora, es mágico.



- ¿Tienes algún miedo irracional?

La obscuridad y las cucarachas



- ¿Qué te hace profundamente feliz?

El amor. De verdad. El amor de verdad



- ¿Qué viene primero, la letra o la música?

Vino primero la letra. Al principio escribía poemas y luego quise transformarlos en música y una vez que había desarrollado ese proceso, vino la música

- ¿Te acuerdas de tu primer acercamiento con la música?

Eso fue hace rato. Yo creo que a los dos años, escuchaba un montón de discos con unos audífonos grandes que tenía mi papá y pasaba horas y horas escuchando eso. Sí tengo el recuerdo del vinilo así girando.



