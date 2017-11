Vivir en Venezuela es un ‘thriller’: Méndez Guedez

Miami

El escritor venezolano radicado en España Juan Carlos Méndez Guedez (1967), quien presenta en la Feria del Libro de Miami La ola detenida, una novela negra ambientada en Caracas, afirma que Venezuela es un thriller en sí misma".

Y los venezolanos unos “seres heroicos” que se enfrentan cotidianamente a una “violencia extrema”, política, económica, social y delictiva, que el año pasado produjo 30 mil muertes y tiene dimensiones “de guerra”, agrega.

TE RECOMENDAMOS: Chávez y Kim Jung-un, 'best sellers' en Feria de Caracas

“La situación es cada vez peor, cada vez es mayor la precariedad y la humillación”, dice sobre lo que ve en sus visitas.

Caracas le recuerda últimamente aquella Habana del periodo especial, que conoció en los años noventa, por “la tristeza, el color de la piel y la mirada resignada” de la gente.

Al mismo tiempo, la ciudad es un compendio de los tipos de violencia que se han visto en otros países como en Colombia, Argentina y Chile en el tiempo de las dictadura militares, “sin ser ninguna de ellas por entero”.

Caracas le recuerda a La Habana de los noventa por “la tristeza, el color de la piel y la mirada resignada” de la gente



Reconoce que como escenario literario puede ser “fascinante”, pero subraya que como “realidad” es dramática.

“Cada día en Venezuela tiene 72 horas. Te vas a bañar y no hay agua, quieres comprar algo y en el caso de que haya existencias no puedes pagarlo porque no tienes efectivo y colapsó el sistema de las tarjetas. Sales a la calle y hay disturbios. Todo eso antes de las 10 de la mañana”, cuenta el escritor.

Cuando visita Caracas reside en la misma barriada popular donde vivió el hoy presidente, Nicolás Maduro, y donde este año hubo violentos disturbios protagonizados por los habitantes de viviendas precarias.

TE RECOMENDAMOS: Riesgo país de Venezuela se dispara tras incumplimiento selectivo de deuda

En su última visita encontró el barrio tranquilo. “La represión fue feroz”, señala Méndez Guedez, quien considera que la cultura se está convirtiendo en una forma de “amorosa resistencia” en su país y defiende la necesidad de devolver al español de Venezuela su “brillo”, pues también la lengua ha sido “herida”.





Presentación de La ola detenida en Madrid el 7 de noviembre pasado (Blog/ Méndez Guedes)

Su novela La ola detenida (HarperCollins Ibérica), acaba de publicarse en España, donde Méndez Guedez vive desde hace 22 años, y llegará a los lectores latinoamericanos y estadunidenses en 2018.

El personaje principal de la novela es la detective Magdalena Yaracuy, contratada para buscar a la hija de un influyente político conservador, la española Begoña de la Serna, cuyo rastro se perdió en Caracas.

El periodismo está “tan acorralado” actualmente en Venezuela, que acaso la literatura puede dar “visibilidad” a lo que ocurre



El autor dice que la detective Yaracuy está llamada a tener vida más allá de La ola detenida, pues tiene pensadas cuatro nuevas historias para esta detective, una mujer “lúcida, brillante, independiente y con sentido del humor” que, además de detective, es “bruja”, pues es adoradora de María Lionza, una deidad mítica del folclore venezolano.

Méndez Guedez acaba de participar en una Semana Negra de Caracas, cuyos organizadores opinan que ya que el periodismo está “tan acorralado” actualmente en Venezuela, la literatura puede de alguna manera dar “visibilidad” a lo que ocurre en ese país, señala.

TE RECOMENDAMOS: UANL premia a los maestros impulsores de la lectura

El autor, que tiene en su haber entre otras novelas Yo y la noche, Arena negra y El baile de Madame Kalalú, abandonó su país cuando tenía 28 años para estudiar en Salamanca y acabó quedándose en España, aunque visita Venezuela varias veces al año y le es difícil “sustraerse” de lo que allí pasa.

El escritor venezolano leerá fragmentos de La ola detenida el domingo 19 en la Feria del Libro de Miami, que será clausurada ese mismo día y cuenta con un importante programa iberoamericano al que han sido invitados más de 80 autores de España, América Latina y Estados Unidos.

AG