Milenio Digital

La escritora mexicana Valeria Luiselli ganó el American Book Award por la edición en inglés de su libro Los niños perdidos (Un ensayo en cuarenta preguntas), publicado en español por Sexto Piso.

Tell Me How It Ends: An Essay in Forty Questions (Coffe House, 2017) fue premiado por la Before Columbus Foundation, proveedora del galardón, entregado a otros 14 escritores.

Los American Book Awards se crearon para reconocer los logros literarios provenientes de todo el espectro de la comunidad literaria en Estados Unidos, por lo que no hay categorías ni nominados.

Basada en su experiencia como traductora en la Corte migratoria de Nueva York para la defensa de los niños inmigrantes, Luiselli relata el proceso legal del que depende el futuro de los miles de menores centroamericanos que llegan a Estados Unidos.

Para que un tribunal determine si los niño migrantes en EU son susceptibles de pedir asilo, deben responder consta de 40 preguntas un complicado proceso en el que —asegura— lo vital es conseguir un abogado.

Desde que el ex presidente Barack Obama estableció un carácter prioritario de estos casos ante la corte, el plazo para hallar un abogado defensor se redujo de un año a 21 días. "¿Qué menor que no habla inglés puede encontrarlo en ese plazo?”, se cuestionó Luiselli en la presentación del libro en español, en 2017.

El libro, dijo aquella vez, es una radiografía del panorama de la realidad de la que huyen los niños y el "infierno" que tienen que atravesar durante su viaje por México y su llegada a Estados Unidos.

La ceremonia de entrega se realizará en un evento público el 28 de octubre.

¡Valeria Luiselli ganó el American Book Award por la versión en inglés de su libro Los niños perdidos! ????????????https://t.co/1uCK7oQcRy pic.twitter.com/MnP6u1maPu — Editorial Sexto Piso (@EdSextoPiso) August 14, 2018









ASS









​

​

​