Murió la autora estadunidense Ursula K. Le Guin a los 88 años

La escritora estadunidense Ursula K. Le Guin, una de las más célebres autoras de ciencia ficción y literatura fantástica de la historia, murió a los 88 años, anunció el martes su familia.

Autora de novelas, libros para niños, cuentos, poesía y ensayos, Le Guin cobró fama por su serie Earthsea (traducida al español como Terramar), saga que inició a fines de los años sesenta y en la cual un aprendiz de brujo lucha contra los poderes del mal, varias décadas antes de que Harry Potter hiciera lo mismo.

TE RECOMENDAMOS: Nicanor Parra, el físico que enseñó poesía a los ingenieros

“Con profunda pena la familia de Ursula K. Le Guin anuncia su muerte en paz ayer en la tarde”, indicó un breve comunicado publicado en su cuenta Twitter verificada.

El famoso escritor estadunidense de suspenso, literatura fantástica, ciencia ficción y horror Stephen King lamentó la muerte de “una de los grandes” en su propio tributo en Twitter.

“No era solo una escritora de ciencia ficción, era un ícono literario”, escribió.

Usula K. LeGuin, one of the greats, has passed. Not just a science fiction writer; a literary icon. Godspeed into the galaxy.