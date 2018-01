Nuevo libro de Anagrama: 11 latinos escriben sobre tríos

Hace poco más de cinco años, Paola Tinoco se encargó de la coordinación de la antología Más de lo que te imaginas (Ediciones Cal y Arena), proyecto cuyo centro era la perversión, pero desde la amplitud de la palabra, no sólo a partir de su relación con lo erótico y lo negativo.

Así le vino la idea de armar otra compilación, pero a partir de la idea del trío, que también suele remitirnos sólo a lo sexual o erótico, sin tomar en cuenta la diversidad de posibilidades existentes alrededor de la palabra, para lo cual invitó a once escritores de diversas nacionalidades a participar en Tríos. Antología de cuentos (Anagrama, 2017).

“A los escritores les dejé la palabra con la encomienda de que la utilizarán como mejor les pareciera, y sí, encontraron la forma de darle la vuelta, como es el caso de Alberto Chimal, de quien siempre espero una historia oscura, un tanto al estilo Tim Burton. Y lo hizo: escribió la historia de un trío de hermanos macabros que cuidan la puerta de la calle de los muertos”.

Salvo en un par de casos se eligió el tema erótico, pero con una perspectiva un tanto diferente, como es el caso del venezolano Alberto Barrera Tzyska, quien escribió alrededor de un trío sexual, pero donde el sexo o el amor son lo de menos y están unidos por necesidades económicas.

“Se trata de historias muy distintas no sólo por la trama, sino por el estilo que viene de la nacionalidad de cada uno de los autores: ofrecen un surtido rico tanto en lenguaje como en maneras de narrar; en realidad vivimos rodeados de triángulos y no hay dos sin tres, porque en realidad siempre hay un tercero: puede ser para beneficio o en discordia, pero hay algo que nos triangula situaciones, vida, afectos. Está en un montón de rituales, de religiones, y en la vida cotidiana”, explica Paola.

En el libro participan los españoles Sara Mesa, Luisgé Martin, Andrés Barba y Marta Sanz, los mexicanos Juan Villoro, Alberto Chimal, Mariana H, Yuri Herrera y Antonio Parra, el venezolano Alberto Barrera Tyszka y la chilena Isabel Mellado.





