Tres Tristes Tangos: así suenan juntos klezmer, son y jazz

Llevar el tango argentino y la música klezmer de Europa del Este a terrenos como los del jazz manouche, el son istmeño, la improvisación libre y el blues, es el propósito de Tres Tristes Tangos. Integrado por el clarinetista Daniel Paz, el acordeonista Silvestre Villarruel y el contrabajista Jorge González, el grupo fundado en 2010 presentó recientemente su primer disco, Planta baja.

En la primera encarnación del trío figuraban González y Paz, quienes habían coincidido en Calacas Jazz Band, más Alex Daniels, quien luego fue sustituido por Villarruel. En un principio la idea era "explorar la música klezmer y algunos ritmos de las danzas gitanas, romanas, polacas y ucranianas, así como buscar un poco la conexión con el tango clásico de salón de los años 30 o 40", dice el contrabajista en entrevista.

TE RECOMENDAMOS: Jazz argentino: cómo un país 'blanco' adoptó música 'negra'

González refiere que en los ensayos "empezaron a surgir ideas de composiciones propias y nos alocamos. Al principio pensábamos tener un repertorio más orientado hacia el tango, pero tomamos otra dirección y acabamos tocando solo tres canciones de este género".

Planta baja, explica, "toma el título de una pieza de un músico ucraniano, que fue el primer tema que grabamos, e incluye piezas originales y hasta una versión de 'Pinotepa', de Álvaro Carrillo. Son casi 90 minutos de música en 13 piezas".

De producción independiente, el álbum es vendido directamente por los integrantes del trío, pero sobre todo se puede adquirir en sus presentaciones. "La idea es que la gente está invitada a escuchar la música en vivo, que se lleven el recuerdo en el disco, pero que nos oigan de manera directa", advierte González.





—La música ligada a Europa del Este tiene mucho impacto entre los jóvenes. ¿Por qué?

Creo que hay un diálogo cercano entre la música y las danzas vernáculas de Europa del Este con las de nuestra cultura. Tres Tristes Tangos es como una especie de mestizaje de aquella música con muchas otras influencias. Hace muchos años escuché una versión increíble de "La llorona" con una orquesta de allá, y me cuentan que es una canción que a ellos también les habla.

—¿Cuál es el valor de la música acústica?

Me encanta pensar que hace unos 100 años la amplificación no existía, que la gente tocaba con instrumentos acústicos y la música se escuchaba tal y como salía de ellos. Ahora, que ya estamos tan acostumbrados a escucharla a través de una bocina, la experiencia es distinta. A mí me gusta cuando tenemos la oportunidad de tocar sin ninguna amplificación en lugares pequeños y la música llena el ambiente. A lo mejor no retumba como con otros estilos de música, pero el aire se llena de esa vibra de otra manera.





ASS