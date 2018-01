Ciudad de México

En medio de la ola de acusaciones por acoso sexual y violencia contra la mujer en Hollywood, es casi imposible no ver Tres anuncios por un crimen, del director irlandés Martin McDonagh, a la luz de este contexto, a pesar de que la película fue ideada, filmada y concluida meses antes de que The New York Times publicara los testimonios contra el productor Harvey Weinstein, el 5 de octubre del año pasado.

En la película, una fantástica Frances McDormand interpreta a Mildred Hayes, una mujer cuyo perfil no resulta ajeno a la realidad mexicana, pues vive el duelo tras el asesinato de su hija, y la frustración ante la incapacidad de la policía de Ebbing, Missouri, comandada por Bill Willoughby (Woody Harrelson), para encontrar al responsable del crimen, a meses de haberse cometido.

Lo peculiar en la mujer encarnada por McDormand —favorita para ganar el Oscar a Mejor Actriz— es la forma en que expresa tal duelo y frustración. Se trata de una mujer que encabeza una lucha contra las autoridades del condado y las pone en jaque al rentar tres espectaculares que, sobre un fondo rojo, expresan no sólo la falta de resolución del asesinato de su hija, sino también lo que podría pensarse como el horror principal de la película: "violada mientras moría".

McDormand interpreta a una mujer interesante en el ya mencionado contexto, que ha originado movimientos como #MeToo y #TimesUp. Su personaje emprende acciones usualmente permitidas sólo a los hombres, ingresa a espacios públicos ocupados primordialmente por ellos y responde con enojo ante las recomendaciones de habitantes de Ebbing, que pasan de la empatía a la condena, al considerar que con los espectaculares ha llevado su ira demasiado lejos.

La lucha de Mildred Hayes se da en diferentes niveles: se enfrenta a su ex marido, con quien vivió un pasado violento; con las autoridades, en las que destaca el oficial Jason Dixon, un personaje racista y con tintes homofóbicos interpretado por Sam Rockwell —también nominado al Oscar por su papel en este filme—; e incluso con una suerte de pretendiente que le expresa puntualmente todo lo que ella ha hecho y que no se espera de una mujer.

Con estos elementos, McDonagh —que ya antes ha mezclado violencia con un humor bastante negro (En Brujas, 2008; Seven Psychopaths, 2012)— construye una narrativa que lleva al espectador por un vaivén entre la indignación por el crimen inicial y el asombro y la risa ante la espectacular violencia y comicidad con que sus personajes responden a sus deseos: ya sea Mildred con su lucha para encontrar al asesino de su hija, o Dixon y la afrenta personal en que convierte su deseo de detenerla.

Aunque con una premisa verosímil y muy próxima a nuestra realidad, McDonagh la desarrolla sin importarle continuar apegado a ella. Su película —en la que las piezas se acomodan de manera conveniente pero no absurda—, pone mucho más el acento en las pulsiones de los personajes que un posible distinción entre la tenue línea que separa a la justicia de la venganza.





Three Billboards Outside Ebbing Missouri (Tres anuncios por un crimen)

Martin McDonagh

Estados Unidos, 2018

115 minutos

Nominaciones al Oscar: 7

Mejor Película

Mejor Actriz: Frances McDormand

Mejor Actor de Reparto: Sam Rockwell

Mejor Actor de Reparto: Woody Harrelson

Mejor Guión Original: Martin McDonagh

Mejor Banda Sonora: Carter Burwell

Mejor Edición: Jon Gregory