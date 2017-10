“Solo trabajo lo que me apasiona”: Margo Glantz

México

Hace no mucho tiempo, la escritora Margo Glantz (Ciudad de México, 1930) sufrió problemas del corazón. Ahora busca cuidarse más porque necesita tiempo para terminar varios proyectos. Mientras eso sucede, hoy recibirá el Premio Alfonso Reyes, otorgado por El Colegio de México y la Fundación Colmex.

“Uno de los aspectos que más me unen a él es esa cosa de sentir curiosidad por muchos temas. No tengo su capacidad intelectual, además que tenía una misión que nunca dejaba de lado: acababa de tener un infarto al corazón, allá por los 50, y apenas convaleciente siguió escribiendo. Tenía una disciplina impresionante”, dice la escritora a MILENIO.

Son características que sellan su cercanía y sus preocupaciones compartidas, e incluso recuerda que hacia los años 70 escribió un texto sobre don Alfonso Reyes, “Miscelánea”, en donde habló de la mixtura, y una amiga escribió un texto sobre ella “basándose en el que escribí sobre Reyes”.

“Lo que más me interesa de él es esa curiosidad sobre todo lo que sucedía a su alrededor, tanto en la alta cultura como en las cosas más fundamentales, más banales: traducía La Ilíada, abordaba la época ateniense o sus textos más teóricos, y escribía cosas pequeñas como Memorias de cocina y bodega o un texto maravillosamente corto y extremadamente lúcido y revelador, como lo es la Visión de Anáhuac o su estudio del mole o del pinole. Asuntos que no parecían interesarle a nadie, pero sí lograban atraer la atención de don Alfonso”.

Con ese convencimiento, Glantz recibirá hoy el galardón en las instalaciones de El Colegio de México, donde brindará la conferencia magistral “Juan Rulfo, nuestro contemporáneo”.

ESCRITURA Y PASIÓN

Uno de los principales temores de la autora es sufrir otro infarto: “Lo que más me importa es seguir siendo yo, que no me tengan que tratar como objeto. Quiero seguir lúcida, seguir viajando y estar cerca de mis hijas y de mis nietos.

“Me vivo como escritora, me levanto como escritora y en las noches pienso como escritora. Cuando estoy escribiendo un texto, lo sueño, y cuando viajo, ese placer se proyecta hacia la posibilidad de escribir sobre lo que estoy viviendo. También me pasaba eso con la docencia, que me daba una gran satisfacción: me vinculo mucho con el saber, con la producción y enseñanza de la escritura”.

Sobre su otra pasión, comenta: “Desde muy niña fui muy lectora. La lectura es la que me ha motivado más: lo que ya me interesaba por placer sirvió para mi función como docente y como escritora, porque solo trabajo lo que me apasiona. Los temas de la vida cultural o de la cotidiana son los que trabajo. Son las cosas que me llaman la atención las que provocan el resto”.

Al reflexionar sobre la realidad actual que atraviesa México, Margo Glantz asegura que sí le interesa, y mucho, pero que no la quiere trabajar de una manera directa, lo cual “funciona muy bien para la crónica o para el periodismo, que aprecio mucho”, pero en la literatura hay que hacer una transformación más metafórica, explica la escritora, quien en la actualidad se encuentra trabajando en un libro en torno al poder, positivo y negativo, del Twitter.