Dos tormentas geomagnéticas azotarán la Tierra estos días

Científicos del Sistema Meteorológico Nacional de los Estados Unidos —NWS, por sus siglas en inglés—, que forma parte de la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica) advirtieron hoy de las tormentas geomagnéticas que se presentarán en estos días, y que podrían provocar auroras boreales.

El fenómeno empieza hoy y se pronostica que continuará hasta mañana, 25 de octubre.

Este martes 24 se espera una tormenta geomagnética moderada de clase G1, mientras que mañana 25 tendremos una de clase G2, que también se considera de intensidad moderada.

Los meteorólogos previeron también que puedan avistarse auroras boreales, que es un efecto de estas tormentas.

Space Weather Alert: G2 (Moderate) geomagnetic storm watch for Oct 25th with potential Aurora view. Check out https://t.co/yUbZeEKcNG. pic.twitter.com/xq9TmynIhw