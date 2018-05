Toño Canica festeja 45 años de andanzas en escenarios

México

En sus andares por los diferentes escenarios que ofrece la teatralidad dentro y fuera del país, Marco Antonio Serna ha acumulado un sinfín de objetos en su costal. Para celebrar ambos acontecimientos presentará una obra en la que el protagonista es ese costal, es decir, ese recipiente donde se han ido acumulando la riqueza de sus experiencias como actor, músico, payaso y titiritero.

Mejor conocido como Toño Canica, este artista mexicano que celebra 45 años como compositor, 40 como payaso y titiritero, y 35 de formar parte de la compañía de teatro infantil La Troupe, grupo que, por su parte, cumple 38 de existencia.

Egresado de la carrera de Composición Musical en la Escuela Nacional de Música, cuenta con conocimientos de arpa y guitarra clásica; también cursó diplomados en Pedagogía Musical con el método Jugando a la música (1982) y con la Compañía Odin Theathre, dirigida por Eugenio Barba, en el curso La acción de la música (1994). Desde 1980 a la actualidad, es fundador de varias agrupaciones musicales y talleres de poesía.

Miembro de la generación Post 68, vive en la efervescencia cultural de la época. Formó parte de la Peña Morelos, un grupo formado por jóvenes de la colonia Morelos, donde vivía. Era un actor que estudiaba música cuando ingresó a la compañía Marionetas de la esquina y así fue construyéndose la historia de un hombre que ha escrito alrededor de mil canciones, además de escribir partituras para teatro, video, cine, danza y desarrollar música electrónica.

Cuenta con varias obras para orquesta sinfónica, algunas ya interpretadas por la Orquesta Juvenil de la Ciudad de México, dirigida por Sergio Ramírez Cárdenas. También acumula un gran repertorio de canciones infantiles.

Orígenes

De hecho, su primera canción es a la que debe su nombre artístico: “Desde que era niño había un indigente en el barrio que se sabía canciones de la comedia musical completitas. Me llamaba mucho la atención, las decía en un tono para pedir dinero, pero nadie se daba cuenta de lo que estaba diciendo; siempre tenía una bolsa de plástico como sombrero, y andaba ahí, tenía problemas de visión y traía un vasito de unicel y hacía sketches. Me impresionó tanto que le hice una canción, y como no sabía su nombre pero me imaginé que había sido un artista, un comediante o un actor, le hice una canción a José Canica. Después mis amigos de la colonia me pusieron ese apodo y cuando tenía que elegir un nombre artístico fue muy fácil”.

En 1980 formó parte del equipo técnico que fundó la Compañía teatral La Troupe, pero se integró a ella como músico, actor, payaso y titiritero en 1983; ahora es miembro del conjunto creativo y director musical, el cual ha ganado varios premios nacionales con espectáculos musicales de su autoría, además que 90 por ciento de la música, de las 25 obras del repertorio de este conjunto, la ha compuesto él.

Aunque su actividad creativa tiene varias facetas, la dedicada a los niños responde a una vocación que descubrió muy rápido en su trayectoria: “Desde la primera vez que lo hice, no tuve duda de que eso era lo que quería hacer para el resto de mi vida”.

Dice que el trabajo para niños, que también incluye al resto de la familia, no es un arte menor como regularmente se cree, pues “requiere rigor, disciplina y calidad, igual que cualquier otro tipo de espectáculo”.

Entre las anécdotas que atesora se encuentra aquella ocasión en que con sus compañeros ofrecieron función en el pabellón de un hospital, dedicado a niños en situación terminal: “Es impresionante que aunque sabes que están en sus últimos momentos son capaces de sonreír, de agradecerte y hasta de abrazarte por ese momento de felicidad. Fue cuando me di cuenta del poder del arte y me sentí satisfecho porque cumplimos el objetivo, y quizá esa haya sido una de las últimas imágenes que se llevaron”.

Temporada de fiesta

Con la obra El costal, escrita por el mismo Toño Canica, festejará sus 45 años de vida artística; producida por La Troupe, cuenta con la participación de Titirola (Lyssette Reyes) y La Sonora Mole de Olla.

El costal se presentará hasta el 3 de junio, los sábados y domingos a las 13:00 horas en el Teatro Sergio Magaña (Sor Juana Inés de la Cruz 114, colonia Santa María La Ribera).