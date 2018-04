42 artistas escriben cómo viven la música en la CdMx

Ciudad de México

¿Cómo se vive la música en la Ciudad de México? Cuarenta y dos artistas de varias nacionalidades trataron de responder a esta pregunta por invitación de Todd Clouser, jazzista estadunidense que reside en la capital mexicana, y les pidió plasmar su experiencia en un libro publicado de manera independiente.

"Es un registro de parte de la escena aquí y ahora", dijo Clouser en una entrevista. "No sólo es el concierto o el disco que producimos como músicos sino todo este proceso e intentar abrir este proceso al público o a otros músicos".

Clouser y la coeditora Zazil Collins explican que el título del libro es Músicos en la Ciudad de México y no de la Ciudad de México, porque incluye a artistas de otros países, incluso algunos que no viven permanentemente en la capital. Al pedirles que crearan los textos no hubo reglas; sólo que no fueran demasiado extensos y el resultado es una amalgama de géneros: hay poemas, ensayos, dibujos, partituras, fotografías y la voz viva de los músicos.

El mismo Clouser, quien además de producir música como solista forma parte del trío A Love Electric junto con Hernán Hecht y Aarón Cruz, colaboró con un texto sobre taxis y las historias que le contaron algunos choferes en sus andares.

"Una manera para mí de aprender español, y aprender sobre parte de la cultura mexicana y aprender sobre la Ciudad de México ha sido viajar en taxis", dijo.

El proyecto necesitó cuatro años para concretarse y esta primera edición se publica de manera independiente. Para imprimirlo buscaron fondos en internet y también realizaron eventos de recaudación. Al final se imprimieron quinientos ejemplares.

Los hombres ya no sólo son machos dominando sus instrumentos, son sensibles: Clouser



"Estoy acostumbrado a hacer discos que son retos, pero el libro es más", dijo Clouser, quien espera que el tomo llegue a bibliotecas especializadas mexicanas.

También dijo mencionó que otro de sus intereses era que hubiese una gran colaboración de mujeres en el libro. "Hay muchas grandes artistas. No fue un gran esfuerzo intentar descubrir mujeres, hay muchas aquí", dijo.

"A veces en el jazz hay roles definidos para hombres y mujeres. No estoy tan de acuerdo con eso, creo que está cambiando o está mejorando", agregó, y destacó que las mujeres han dejado de ser sólo divas cantando y los hombres ya no sólo son "machos dominando sus instrumentos, son sensibles".

Entre los músicos que colaboraron en el libro está la mexicoestadunidense Denise Gutiérrez, quien hizo un poema sobre respirar; el mexicano Benjamín Schwartz, que habló sobre su experiencia haciendo discos para el jazzista neoyorquiino John Zorn y el estadounidense Brian Allen, quien plasmó cómo en México la gente no sabe decir que no.