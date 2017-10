Las tinieblas se apoderan de 50 salas de cine

Guadalajara

Un lugar postapocalípitico en donde nunca se hace de noche, sino que están en un crepúsculo eterno. Una cabaña rodeada por una neblina tóxica. Una bestia salvaje que ronda y un padre que ha encerrado a sus hijos en esta cabaña para protegerlos del exterior y les crea un mundo más aterrador de lo que parece que está afuera. Es en este contexto que se desarrolla la historia de Las Tinieblas, película dirigida por Daniel Castro que se estrena hoy en 50 salas comerciales.

El filme está protagonizado por Brontis Jodorowsky, como el padre, y Aliocha Sotnikoff, uno de sus tres hijos que desobedece las reglas de su padre después de que su hermano mayor desaparece en el bosque y sale a buscarlo. Después de salir de la cabaña, se enfrentará a los misterios que su propio padre y el bosque esconden. Inspirado en la novela La Carretera de Cormac McCarthy y la película El castillo de la pureza de Arturo Ripstein, Castro desarrolla la relación padre-hijo en una situación extrema situada en un mundo postapocalíptico.



Las tinieblas se ha catalogado como una película de suspenso o fantasía, aunque el director, también guionista, quiso acercarse al terror psicológico que toma su poder a través de la sugerencia. "Es tal cual un terror psicológico, un misterio psicológico. Para mí, lo que uno como espectador o como lector o lo que sea, lo que tú puedes crear con tu imaginación siempre va a ser mucho más grande, mucho más aterrador y mucho más potente que lo que vas a ver, que una imagen. Si tú pones ahí una imagen de un monstruo, no es para nada lo mismo que lo que puede generar la imaginación de cada persona, entonces así se construye esta película", comentó en entrevista con ¡hey!



Daniel Castro también acepta que el terror es un género cinematográfico que ha sido desplazado en el cine mexicano contemporáneo. "Justo había una carencia, por lo menos en el cine contemporáneo mexicano, que yo sentía como espectador. Porque yo antes de ser cineasta, soy un espectador y pienso en las películas que quiero ver yo. Entonces a mí me gusta la ciencia ficción, la fantasía, me gusta también el terror, el misterio y ¿por qué no tengo acceso a estas películas mexicanas si también las podemos hacer nosotros? Entonces es el punto de partida: ¿qué película me gustaría ver? Porque estoy saturado de un tipo de cine o de otro, como que o es la comedia pastelera de Eugenio Derbez o de quien sea, o tenemos las cuestiones de hablar de una realidad súper, como, muy oscura, pero de una manera, valga la redundancia, demasiado realista".



Las tinieblas es la segunda instancia de la Trilogía de la luz, un proyecto del director que comenzó con Tau, la cual se estrenó en el 2012. "Estamos hablando de personajes que están perdidos en unos lugares muy imponentes −llámese un bosque o llámese un desierto, como Tau, que es un desierto− pero en realidad están perdidos en sí mismos, son metáforas que están en estos lugares inmensos y muy bellos, pero ellos están dando vueltas adentro de sí mismos. De eso tratan las tres películas y al final estamos hablando de encontrar la luz en la oscuridad. De eso trata un poco esta trilogía, es cómo se genera la luz a partir de la oscuridad, que es como el sentido de la creación universal, la creación como tal, de dónde venimos".

SRN