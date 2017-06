Historias de inmigrantes en cabinas telefónicas de NY

Ciudad de México

El artista afgano-estadunidense Aman Mojadidi instaló su obra Éraseun lugar en pleno Times Square, donde habilitó tres cabinas telefónicas a punto de ser retiradas como lugares para escuchar historias de inmigrantes neoyorquinos.

“Tenía una serie de entrevistas realizadas con personas que han inmigrado a Nueva York, desde los recién llegados hasta integrantes de la segunda y tercera generación de familias de inmigrantes instaladas en la ciudad”, comenta Aman Mojadidi.

TE RECOMENDAMOS: Van 28 mil 849 paisanos detenidos en era Trump

La “instalación de arte público” se ubicó en la esquina de la calle 46 y la Séptima avenida, en la plazoleta Duffy de Times Square, donde permanecerá desde este 27 de junio hasta el 5 de septiembre de este año.

Los visitantes son invitados a entrar a alguna de las tres cabinas telefónicas, reutilizadas por Mojadidi, y al levantar el auricular escuchan alguna de esas historias de inmigración que son la base de la conformación de esta legendaria ciudad.

En la plataforma de 'Érase un lugar' se pueden escuchar 70 historias de inmigrantes llegados a NY de 26 países



Los recuerdos del país y la ciudad de donde emigraron, cómo lograron viajar, cómo fue su llegada y su recibimiento en Nueva York, así como la historia de sus familias y su crecimiento en Nueva York, son algunas de las 70 historias de inmigrantes de entre 2 y 15 minutos que se pueden escuchar a través de los teléfonos.

“Cuando me enteré que estaban retirando las viejas cabinas telefónicas no sólo de Nueva York, sino también de otras ciudades, me imaginé la gran cantidad de historias que esas cabinas encerraban, cuántos diálogos, llamadas, relatos de migración se escucharon ahí. Fue cuando decidí crear esta instalación interactiva para la gente”, dice Aman Mojadidi.

información del Pew Research Center señala que para el año 2065 uno de casa tres estadunidenses será inmigrante o hijo de inmigrantes. En Nueva York, actualmente más de un tercio de los sus residentes son nacidos en el extranjero y en la ciudad se hablan cerca de 800 idiomas a lo largo de sus cinco barrios.

En la situación actual, cuando se discute de fronteras, vetos, muros y ciudadanía, la palabra “inmigrantes” parece ser como un bloque monolítico que concentra bajo una sola etiqueta gran variedad de historias y diversos antecedentes.

TE RECOMENDAMOS: Corte de EU impide despojar a mexicana del DACA

La plataforma de Érase un lugar da a los inmigrantes participantes la oportunidad de contar su historia individual. Así, los escuchas pueden explorar la rica variedad de personajes y aventuras que la inmigración ofrece.

Aquí se escuchan historias de habitantes de Nueva York provenientes de Bangladesh, Bélgica, Burkina Faso, Camerún, China, Colombia, República Dominicana, Egipto, Gambia, Ghana, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Jordania, Liberia, México, Nigeria, Filipinas, Puerto Rico, Rusia, Sierra Leona, España, Sri Lanka, El Tibet y Yemen, ofreciendo “una rica intersección de experiencias y una amplia conversación en el contexto de una encrucijada mundial”, señaló a su vez el portal Broadway World.

*Con información de Reuters

AG