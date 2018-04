Los más notables entre los 100 influyentes de 'Time'

Ciudad de México

La revista Time publicó la edición 2018 de su lista de las personas más influyentes del mundo. Cada año, el listado destaca a artistas, deportistas, políticos, íconos, entre otros ámbitos, pero no asigna una posición específica a ninguno.

El inventario de personajes refleja la diversidad de esta era, desde los rostros más jóvenes, como la actriz Millie Bobby Brown, hasta personajes latinoamericanos, como el realizador Guillermo del Toro y la dreamer y activista ecuatoriana Cristina Jiménez.

Inevitablemente, la lista también incluye a mandatarios como Muricio Macri y Kim Jong-un, así como algunas celebridades como Nicole Kidman y Jimmy Kimmel. Estos son algunos de los personajes más notables que integran cada categoría de la lista:

Artistas

Sterling K. Brown, ganador del Emmy y conocido por sus papeles en The People v. O. J. Simpson y This is Us.





Greta Gerwig, realizadora nominada al Oscar como Mejor Directora por Lady Bird.









Guillermo del Toro, ganador del Oscar a Mejor Director y Mejor Película por The Shape of Water (La forma del agua).













Líderes

Meghan Markle, actriz y prometida del príncipe Harry.









Donald Trump, presidente de Estados Unidos









Justin Trudeau, primer ministro de Canadá









Pioneros

Kumail Nanjiani, actor, comediante y nominado al Oscar.









Issa Rae, actriz, escritora, directora y productora audiovisual.









Jesmyn Ward, novelista y catedrática de la universidad de Tulane.













Íconos

Jennifer Lopez, actriz, cantante y empresaria.









Cristina Jiménez, activista y cofundadora de la asociación de dreamers más grande de EU.









Virgil Abloh, diseñador de modas, antiguo director artístico de Louis Vuitton y actual colaborador de Kanye West.













Titanes

Roger Federer, ranqueado actualmente como el segundo mejor tenista del mundo.









Elon Musk, fundador y CEO de Tesla, SpaceX y The Boring Company









Jeff Bezos, fundador de Amazon y considerado uno de los hombres más ricos del mundo.













La lista completa la puedes ver aquí.



