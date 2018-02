Nueva canción de Thom Yorke es un violento viaje sónico

Ciudad de México

El frontman de Radiohead, Thom Yorke hizo el soundtrack de un corto que promociona la nueva colección de Rag & Bone.

"Why Can't We Get Along" es el nombre de la canción de poco más de seis minutos y medio, en la que Yorke combina su voz espectral como canto de sirena con beats agíles en primer plano.

Protagonizado por Kate Mara (House of Cards) y Ansel Elgort (Baby Driver, Bajo la misma estrella), el video —lleno de movimientos de cámara violentos y cortes desenfrenados—, fue filmado en un almacén, donde actores y bailarines despliegan la coreografía del francés Benjamin Millepied, en una poco convencional manera de lucir ropa.

El entorno sonoro que Yorke eligió para este proyecto hace eco de sus experimentos en su más reciente álbum como solista, Tomorrow's Modern Boxes.

No es la primera vez que el vocalista de Radiohead colabora con la marca. En 2017 hizo "Coloured Candy" para acompañar una colección primavera-verano y en 2015 musicalizó una pasarela con "Villain".

Por lo general, las colaboraciones de Thom Yorke con Rag & Bone no son lanzadas de manera oficial, pero aún podemos escucharlas en YouTube.

