El Tepozteco deja atrás el 19 de septiembre

México

La zona arqueológica de Tepoztlán y los senderos por donde caminan sus visitantes son seguros, a pesar de que se registraron daños en el Parque Nacional El Tepozteco por el sismo del 19 de septiembre de 2017, cuyo epicentro fue a 80 kilómetros de ese lugar.

El arqueólogo Omar Rodríguez, responsable operativo de la zona arqueológica El Tepozteco, explicó que el acceso por donde se sube hasta el sitio estuvo cerrado durante tres meses por los derrumbes provocados por el sismo, pero, tras una profunda inspección y consolidación de los dos kilómetros de camino, ya puede visitarse con toda confianza.

“Por suerte el patrimonio arqueológico de Tepoztlán no sufrió daños; los problemas fueron con las formaciones naturales de alrededor, y como el camino de acceso está al lado de ellas, se cerró la zona para hacer una verificación por geólogos de la UNAM y de Protección Civil, hasta que ellos dictaminaron que no existía ningún tipo de riesgo. No se quiso correr ningún riesgo”, dijo.

La experiencia de escalar por casi 60 minutos la montaña es un gran esfuerzo; lo recomendable es llevar ropa cómoda, agua e ir antes al baño, porque en la zona no hay servicios sanitarios.

“La recompensa es que los visitantes pueden subir al Templo del Tepozteco porque tiene una gran resistencia: está hecho con material volcánico y no tiene riesgo de deterioro, a diferencia de zonas como Tulúm, que fue edificada con piedra caliza y es más endeble, además de que recibe al año cerca de un millón 200 mil personas, y aquí entran unos 50 mil visitantes”.

Las exploraciones arqueológicas alrededor del recinto están detenidas, aunque hay una encargada académica del sitio; en este momento la prioridad es brindar atención al público, ya que se avecinan la Semana Santa y el equinoccio de primavera.

“En esas fechas se reciben entre 3 mil y 5 mil personas al día. En este año será un poco más complicado, porque ambas fechas coinciden, por lo que tendremos una gran afluencia de visitantes”.

Se vigila que las personas tomen precauciones y caminen con cuidado, ya que a estas alturas un accidente puede ser un problema muy severo, debido a que los servicios de auxilio puede tardar hasta una hora en llegar.

VESTIGIOS

El basamento piramidal de El Tepozteco está integrado por una cámara y una antecámara. Ésta es el cuarto de mayores dimensiones y tuvo un acceso fortificado. Al fondo tenía dos dinteles labrados con la forma de chalchíhuitl: lo precioso, que daba la idea de que se estaba a punto de ingresar al centro del mundo. En ese lugar es donde se guardaba el bulto sagrado y la efigie de Tepoztácatl.

Para los habitantes de Tepoztlán, el cerro donde está el Templo era el pilar del mundo y un árbol cósmico. Así, la pirámide y ese recinto eran el lugar donde se unían las fuerzas frías de la tierra y calientes del suelo.

Asociados al templo, se localizaron dos piedras con relieves, una con el símbolo calendárico 10 conejo, y la otra con el símbolo del nombre Ahuízotl, señor mexica. La fecha corresponde a 1502, el año cuando falleció ese dignatario, por lo que es probable que las piedras fueran talladas para conmemorar su muerte. Entre los relieves de la banqueta se han identificado los símbolos de los 20 días que corresponden al calendario mexica, así como otros que se pueden interpretar como la conmemoración de la conquista del Señorío de Tepoztlán por la Triple Alianza.

EL EX CONVENTO

Marcela Tostado, directora del ex convento de Tepoztlán, dice a MILENIO que este inmueble histórico fue afectado tras el sismo del 19 de septiembre; no obstante, está funcionando.

“Los visitantes solo pueden acceder a la planta baja del monumento religioso, ya que en el segundo piso El Mirador sufrió daños; se perdió la mitad de la bóveda, por lo que el inmueble ya está apuntalado. Es probable que en el transcurso de este año se solucione, porque no se registraron daños mayores”.

La funcionaria explica que donde sí hubo daños fue en el templo, que forma parte del conjunto conventual. Se tuvieron daños mayores, por lo que la entrada principal se tuvo que cambiar hacia la calle de Zaragoza. El horario de visita es de 10:00 a 17:00.