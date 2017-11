LA ESENCIA DEL HACER

Siempre tuve un problema en cuanto al diseño gráfico, la cuestión de usar la computadora nunca me ha encantado, me gusta hacer las cosas con mis manos, el hecho de generar una forma, una idea, un concepto de algún sentimiento, llevarlo a la forma. Lo increíble que es el ser humano, el saber utilizar tus habilidades y tu mano, porque ahora una línea perfecta te la daría un vector, hablando gráficamente, pero no me apasiona tanto como el hecho de saber que el ser humano tiene una habilidad para hacer una línea.

EL MATERIAL

Es una satisfacción mucho mayor porque estás trabajando el soporte. En el fondo blanco que sería una computadora al final de cuentas todo es pixel, y puedes llegar a profundidades infinitas con más zoom y el vector, y aún así la perfección nunca se alcanza. Lo mismo con este dibujo pero estoy trabajando con un material que estoy moldeando, convirtiendo en algo, es increíble la dedicación, hacer que tu mano pueda estar conectada a todo tu ser. Obviamente te lo da muchos años de entrenamiento y de práctica, la práctica es lo que hace que puedas dominar una técnica.

FORMAS ORGÁNICAS

Siempre me ha apasionado la naturaleza y la manera en la que crece una flor, o cualquier tipo de planta, y también de las personas, todo empieza de una semilla, y se va ramificando buscando el cielo, es algo hermoso, está buscando medrar, crecer, lo mismo nosotros como seres humanos, tanto a nivel físico como a niveles que no son percibidos con la vista. Es como empiezo mis dibujos, desde una forma que sería la semilla, y de ahí se va ramificando hasta llenar todo el cuadro y, de ser posible, llegar a posibilidades infinitas. Eso no es posible porque ni la vida ni la energía me permitirían llegar hasta donde quisiera expandir la obra y, en este caso sería, hasta el Universo, porque así es como funciona el Universo.

DIBUJAR Y CRECER

Va creciendo como si fuera ramificando hacia el infinito, y es un patrón que se repite igual o a diferente escala. Es como un eco que se va repitiendo y va tomando forma de acuerdo a los sucesos que le van ocurriendo, ligado a lo orgánico y a la naturaleza. En donde tú lo puedes ver y te puedes encontrar, porque todo ser humano se puede identificar con alguna de estas formas orgánicas, con la geometría irregular, hasta llegar a la posibilidad infinita que se desborda hacia el Universo.

AMOR INFINITO

Es un amor trabajado, porque los seres humanos tendemos a pensar que el amor simplemente es, se da, todos somos merecedores y somos creadores del amor. A mí me gusta ser más responsable, ser más consciente de que el amor se trabaja, el amor requiere esfuerzo, dedicación y mucha responsabilidad. Tenemos que aprender a ser responsables de ese poder, le puedes llamar magia o ese don, del regalo de vivir en esta experiencia. Es una responsabilidad como seres humanos, el saberlo enseñar y el saber que no es algo de dar ni recibir, eso es lo que quiero dar. Aprendiendo que no es fácil, que también en el amor se sufre y hay que pulirlo, y saber que estamos viviendo una experiencia en este estado como seres espirituales.