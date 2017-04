¿Teatros del IMSS, revividos?

México

Anuncio insólito el que circula en varios medios en torno a la reactivación de la red estatal de teatros más grande de Latinoamérica, que lleva 20 años entre políticas erráticas y abandono. El titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola Peñalosa, anunció en el marco del Día Mundial del Teatro, rodeado de personalidades de las tablas que hoy se identifican más con el llamado teatro comercial que con el cultural (no obstante ser egresados de escuelas formales y haber sido pioneros en estos recintos), una inversión de 550 millones de pesos para reactivar el Fideicomiso Teatro de la Nación. En algunas notas tales cantidades se enuncian para más programas y no solo para los teatros. De cualquier manera la noticia me resulta sorpresiva después de más 15 años de necear (http://www.milenio.com/cultura/Teatros-IMSS-vez_0_329367076.html), año con año, en que tal infraestructura debía desincorporarse del IMSS porque este había perdido su vocación de servicio cultural y aquella visión que le otorgaba nobleza y grandeza a sus políticas al considerar el disfrute del tiempo libre como parte integral de la salud de los mexicanos.

De verdad no puedo salir de mi asombro. Hace poco más de una década el IMSS hablaba de vender sus teatros o de demolerlos porque producirían más como estacionamientos. Esta vuelta de timón tan inesperada, por supuesto, hay que aplaudirla y sería fantástico que Arriola ampliara la información sobre sus planes e involucrara a la Secretaría de Cultura y a las instancias correspondientes de las entidades federativas que cuentan con teatros del IMSS. También sería magnífico que se enterara de las infamias que se han cometido contra esa infraestructura, los saqueos y el trato infame que muchos grupos artísticos sufrieron por parte de funcionarios del Instituto cuando tuvieron en comodato algún recinto.

Recuperar una red tan grande de espacios escénicos es una tarea enorme que no se puede hacer desde la ignorancia y la falta de experiencia en la materia. Es decir: no se pueden recuperar solo con buenas intenciones aunque haya dinero. Así suele estar tapizado el camino al infierno y a la ruina de teatros que, al remodelarse, son echados a perder por arquitectos imbéciles que no saben de acústica e isóptica, por ejemplo. Insisto: la noticia es para pegar brincos de júbilo después de haber insistido media comunidad teatral durante casi dos décadas en su recuperación. Ahora bien, el IMSS no tiene por qué ir solo en labor tan grande. Queremos información.