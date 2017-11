Teatro universitario en el Garibay

Torreón, Coahuila

En las actividades que se llevan a cabo por el Cuarto Festival Cultural Universitario de la Comunidad de Instituciones de Educación Superior de La Laguna (CIESLag), serán cuatro días de teatro en donde participan diferentes universidades de la región.

En el Teatro Alfonso Garibay de Torreón como sede, grupos del Instituto MEZE, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), la Universidad Iberoamericana (UIA) y el Tec Milenio salieron a escena.

El festival cultural de la CIESLag inició el pasado 3 de noviembre en San Pedro, Coahuila con la presentación artística y cultural de 17 instituciones educativas y concluirá el próximo 12 del mes en el Teatro Nazas.





Los primeros en subir con la obra "Ofrenda de Muertos", fueron los alumnos del Instituto María Cristina Zuno de Echeverría (MEZE), quienes presentaron la historia de una pareja que prepara un altar de muertos mientras esperan la visita de sus compadres, quienes al llegar se enrollan en temas existenciales sobre la muerte, provocando conflictos entre ellos que terminan con un ambiente de fiesta, brindis y calaveras que traían consigo los personajes haciendo reír a los presentes.

Luego, el grupo del taller de teatro del departamento de Difusión Cultural de la UAdeC presentó: "Crónica", dirigida por More Barrett, la cual constó una escena donde interviene un par de amigos donde uno de ellos, decide acercarse con una chica que iba con sus padres para tratar de conquistarla, hecho que no se concretó por la intervención del padre que no veía como buena opción al joven para su hija.

Por su parte, la Ibero con su obra de comedia "Una Mujer de Malas", de Emilio Carballido, presentó a nueve actores con una historia desarrollada en una fonda de comida corrida en donde muestra a una señora que trabaja como mesera y que dice que la sigue la mala suerte ante una serie de infortunios que en pocos días le habían ocurrido.

En el modesto restaurante la mesera conoce a una serie de personajes, uno de ellos un ricachón fuereño que decide pagar su cuenta, lo que hizo pensar a la mesera que por fin podría iniciar con una relación, sin embargo, no contaba con la mala suerte de que ese hombre perdería la conciencia ahí mismo.

Para cerrar el ciclo tocó el turno de los estudiantes del Tec Milenio con un par de obras: "La gente ya no lee el periódico", así como "Quién es quién".

La primera muestra la historia de una mujer que llega con un desconocido que era buscado por medio de su fotografía en el periódico, quien luego de entablar una conversación con la joven, raptó para luego llevársela. El que resultó ser un psicópata, dice al final que "eso pasa porque la gente ya no lee el periódico".

Mientras que la segunda aportación trató de dos hermanos que se la pasan peleando en todo momento. La hermana resulta ser obsesiva compulsiva por lo que evita a toda costa que alguna mujer "futbolista" robe la atención de su querido hermano.

dcr