Cinco obras celebran dos décadas de Teatro de Ciertos Habitantes

México

Primero fue la obra Becket o el honor de Dios, escrita en francés por Jean Anouilh, que fue leída por Claudio Valdés Kuri. Le siguieron años de investigación y un año de trabajo de montaje con los actores; al final, vino la puesta que inmediatamente se internacionalizó. “De pronto nos dimos cuenta que ya éramos una compañía”, dice Valdés Kuri, su director.

Así fue como se fundó hace 20 años Teatro de Ciertos Habitantes, una compañía que, fiel a su origen, ha dedicado más tiempo a la investigación —o laboratorio como lo denominan sus integrantes—, que a los montajes en sí mismos.

“La compañía tiene, ante todo, que decir algo, comunicar algo; luego viene la forma, que es muy importante, porque es lo que seduce al otro, lo que hace que el otro entre o no al teatro. Es el cómo se va a decir, cómo se va a materializar esa intuición. En la concreción, el intérprete es un co -creador, no alguien que viene a seguir mis instrucciones, sino a investigar conmigo, lo cual es muy difícil: encontrar gente que te siga el paso, un año de ensayos sin pago alguno… quieren más de lo que pueden, pero encontrar soluciones entre varios es otra cosa”, explica Valdés Kuri.

Otra cosa que distingue a la compañía es que siempre ha marcado su propio paso. Este director y dramaturgo recuerda que en Europa alguien le recomendó producir al menos dos obras por año para permanecer en el rango que ya habían entrado. “No podemos entrar a ese juego —dice—, producir para permanecer en un estatus, como trabajar para conseguir una beca, es muy peligroso. Nosotros decidimos marcar nuestro paso, aunque la gente se olvidara que existimos, aunque no tuviéramos que viajar. No podemos estas supeditados al sistema comercial del cual no nos sustraemos, porque si no vendemos no comemos. No vivimos de becas ni de apoyos”.

Para celebrar este modo de concebir y concretar el teatro, que ha tenido mucho éxito en México y diferentes países, la compañía ofrecerá cinco obras, en formato de cámara, dirigidas por Valdés Kuri: No soy un fracaso, El automóvil gris, Quijote, vencedor de sí mismo; Todavía…Siempre y El gallo, entre el 7 y el 25 de febrero en el Foro de las Artes, como parte del ciclo Carrusel Teatral. Para detalles de la cartelera, consultar la página http://www.cenart.gob.mx/calendario-de-eventos/.

Además, el miércoles 21 de febrero, a las 18 horas, Claudio Valdés Kuri estará acompañado de Luz Emilia Aguilar Zinser para hablar de los 20 años de actividad ininterrumpida y de la singular trayectoria de esta compañía conformada por miles de horas de laboratorio y pocas, pero selectas, producciones.