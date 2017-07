Muy difícil, hacer shows atractivos para niños de ahora: César Piña

México

Los nueve años del ciclo La ópera es puro cuento… y el ballet también son una muestra de que los niños no solo no se aburren con este género, sino que además les agrada mucho la representación en vivo de una historia, explica César Piña, director de los montajes El niño y los sortilegios y Mamá la oca.

De Maurice Ravel, este espectáculo reúne dos obras, dirigidas por Piña y Christian Gohmer. El primero explica que “es un mito que a los niños no les guste la ópera; lo que no les gusta son las cosas que no están hechas con inteligencia y corazón. En los años que he participado en este ciclo he visto que los chicos reciben muy bien los mensajes. Esa es la clave de mi propuesta”.

El niño y los sortilegios fue elegida por la reflexión que propone: un niño, harto de estar encerrado en su cuarto, decide matar el tiempo y destrozar todo lo que se encuentra alrededor suyo, incluso sus mascotas. Después los objetos cobran vida y le reclaman al pequeño.

“Es interesante la reacción de los niños que comprenden el valor del respeto, del cuidado a los animales y a nuestros semejantes. En un momento del montaje el niño clava una pluma a la ardilla, quien resulta ser su madre; el niño termina por vendar y curar al animal para restituir el lazo con su mamá”, comenta Piña.

Para él, “es muy difícil hacer espectáculos atractivos porque estamos compitiendo en esta época con niños que piensan de diferente manera, que tienen la influencia de internet, de los juegos electrónicos y la manera que se les presenta el cine actualmente”.

Explicó que Mamá la oca, de Charles Perrault, es aquella anciana que se convierte en oca para contar cuentos como “Pulgarcito”, pero invita a otros autores: así aparecen personajes de la literatura infantil como “La bella durmiente del bosque” y “La bella y la bestia”.

César Piña se ha preocupado mucho por proponer diversos montajes que “consideren al público infantil como el más exigente, extremadamente inteligente y espontáneo que reacciona de inmediato a lo que le gusta o no”, según explicó.

El programa doble tendrá lugar en el Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes hoy y mañana a las 12:00 y 14:00.