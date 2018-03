'Un acto de comunión': obra para teatreros y gastrófilos

Ciudad de México

Un acto de comunión, de la compañía El Mirador, que se presenta en el Festival Centro Histórico, es un proyecto arriesgado que no sólo sale de los teatros convencionales, también entra en contacto con sus espectadores vía correo electrónico y los va guiando hasta el lugar secreto, donde se desarrolla la puesta en escena.

La obra muestra que el teatro puede suceder de múltiples formas y que el público también puede actuar, pero como comensal.

TE RECOMENDAMOS: El show del Ballet de Liubliana es un tributo a la pérdida

El monólogo del dramaturgo argentino Lautaro Vilo, retoma el planteamiento de Jean Rostand: "bajo su aspecto más elemental, el amor se relaciona directamente con la ingestión de alimentos. En cierto modo se trata de una especie de hambre común a todo ser viviente, dirigida hacia un semejante que no es del todo idéntico y que le ofrece la misteriosa sugestión de lo desconocido".

En una espléndida actuación José Juan Sánchez, egresado del Centro Universitario de Teatro de la UNAM, comparte la escena con 24 comensales-espectadores que llegaron al lugar secreto para ver la obra y compartir una deliciosa cena preparada por el chef Gerardo Aguilar.

"Basado en un hecho real —cuenta el actor—, este texto nos invita a romper con la burocracia sentimental, nuestra vida urbana y nuestro día a día están ya rodeados de una serie de requisitos legales, que nos dicen que tenemos que sentir de una manera, expresar nuestras emociones de otra y sufrir de cierta forma. Así que cuando escuchamos algo distinto, fuera de eso, creemos que está mal y no le damos un espacio para que exista, pero lo único que nos hace falta es hacer una es una pausa para escuchar al otro".

Este proyecto también es una invitación a que el espectador descubra, sin juzgar, la vida íntima del otro, su estado de soledad y sus emociones.

"Cuando leí el libro, me enamoré de personaje y poder interpretarlo me llena de orgullo. La directora Belén Aguilar me dijo que haríamos la obra pero no en una teatro, porque la historia se desbordaba, por lo que no podíamos presentarla en un un lugar convencional, que teníamos que estar a la altura de lo que propone el autor, y entonces decidimos experimentar".

La compañía es muy joven pero aspira a presentar esta propuesta en otros escenarios del país. Por lo pronto, Un acto de comunión, una experiencia teatral y gastronómica, continuará interviniendo espacios.

Los curiosos y amantes del teatro ya agotaron las localidades de las tres funciones en la Fundación Hérdez, los días 2, 3 y 4 de marzo. Su próxima temporada, también en un lugar secreto, es del 8 al 24 de marzo, los jueves, viernes y sábado a las 20:00 horas.

Para tener más detalles sobre el lugar secreto o hacer reservaciones, puedes escribir al correo unactodecomunion@gmail.com.

ASS